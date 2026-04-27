內地女大學生被流浪狗群咬　幸同學施救　20多處傷需打狂犬病疫苗

河南發生流浪狗襲擊途人事件，1名女大學生在校園內返回宿舍途中，被4、5隻流浪狗圍攻，有同學騎電動單車經過撞開狗群，女同學才脫險，造成全身有20多處傷口，傷勢達「狂犬病Ⅲ級暴露」除治理傷口，還要接種疫苗及破傷風針。事後，女生發文提醒同學注意安全，而校方亦發布通知提醒學生遠離流浪狗，內媒就此向校方查詢，但未正面回應。



平頂山學院1名女大學生於圖書館返宿舍途中遭四五隻惡狗撕咬約半分鐘，雙腿被咬傷10幾處。（網上圖片）

夜晚回宿舍突被群狗撕咬 同學騎電動車撞狗救人

據《極目新聞》報道，，4月21日上午有網民發文稱，稱為河南平頂山學院的大三學生，被校內多隻流浪狗咬傷。事發於19日晚上10時半左右，她徒步由圖書館返宿舍，行至科技樓和志達書院交界時，突然有隻黑狗衝出撕咬，隨後多隻黃狗加入咬人，她只記得約有4、5隻狗瘋狂撕咬長達半分鐘，愈叫喊狗群咬得愈狠，她也沒有任何物品能驅逐狗群。

所幸當時有1名騎電動車路過的男學生開車將狗群撞開，另1名女學生將將高同學扶回宿舍。脫險後，她在宿友協助下先用肥皂水及生理鹽水清洗傷口15分鐘，隨即前往求醫。院方確認其傷勢達狂犬病（俗稱瘋狗症）Ⅲ級暴露（單處或者多處貫穿性皮膚咬傷或者抓傷，或破損皮膚被舔，或者開放性傷口、黏膜被污染），需接種狂犬病疫苗、免疫球蛋白及破傷風針。高同學身上有20多處傷口，雙腿上有10多處傷，甚至臀部都被咬，治療後會透過學校保險索賠。

網民質疑曾挑釁流浪狗 女生無奈反駁

有網民質疑高同學曾挑釁流浪狗才被咬，她強調翻看閉路電視，清楚拍到她並沒逗弄狗隻，而是惡狗見她獨自一人就馬上撲上襲擊。

平頂山學院1名女大學生於圖書館返宿舍途中遭四五隻惡狗撕咬約半分鐘，雙腿被咬傷10幾處。（網上圖片）

平頂山學院1名女大學生於圖書館返宿舍途中遭四五隻惡狗撕咬約半分鐘，雙腿被咬傷10幾處。（網上圖片）

校方保安部處理流浪狗

事實上，校方早於2019年曾發通各，嚴禁在學校範圍養狗，表明會由保安處配合公安部門收容流浪狗，但校內仍發生流浪狗襲擊學生事件。事後校方仍未捕捉相關流浪狗，高同學在網上公開經歷，希望同學們注意安全。

該校另1名同學透露，自己從圖書館回去時亦曾碰見群狗從草叢衝出的場景，但沒想到真的會咬人。20日晚，她見到保安在圖書館附近持長棍與人交流「狗籠子」事宜，猜測是學校組織人員在抓狗。校方後續發通知稱相關部門正在處理此事，提醒學生遠離流浪狗，切勿餵飼它們。據悉此事由學院校方保安部處理，部門工作人員表示他們仍在努力處理流浪狗中。