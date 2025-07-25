1歲7個月大男童遭野狗咬死！疑趁叔叔睡着出門玩耍出事　倒斃家外

家有幼童必需時刻提高需警覺！馬來西亞1名1歲7個月大的男童疑趁照顧他的叔叔熟睡時溜出家門，卻不幸遭野犬襲擊，最終倒臥於家門外約20米遠的位置。男童父母歸家才揭發事件，惟男童當時傷勢較重，送院搶救後證實不治。當地警方現以「父母或監護人疏忽照顧孩子」罪去調查事件，未有公布是否有人被捕。



馬來西亞1名1歲7個月大的男童疑遭野狗襲擊致死。（AI生成圖片）

綜合馬來西亞媒體報道，事發於7月22日上午8時15分，馬來西亞雪蘭莪州雙溪毛糯鎮某原住民村內，1名1歲7個月大的的男童疑在家門外遭野狗咬死。

父母歸家驚見慘劇

據男童的31歲父親表示，當日夫婦倆清晨下班回到家，發現大門敞開，他們呼喊兒子的名字卻聽不見回應，查看後驚覺兒子不在屋中，於是慌忙外出尋找。男童父母隨後在距離住所約20米遠的地方發現男童倒臥地上，當時男童身上有傷，已經不省人事，身旁有數隻野狗徘徊。

男童父母馬上將昏迷的孩子送到醫院，醫護人員為其施行心肺復甦術，然而男童心跳始終未能恢復，最終在上午9時41分被宣告不治身亡。醫護人員在對男童初步檢查時，發現其頭部及身上均有多處疑似動物抓咬的傷痕。

警方初步調查發現，男童疑趁叔叔熟睡溜出家門，卻慘遭野狗攻擊斃命。（AI生成圖片）

夫婦外出工作 孩子托叔叔照顧

雙溪毛糯警區主任莫哈末哈菲茲警監指，警方於事發日上午8時40分接獲男童父親及醫院報案，並已針對男童的3名家人錄取口供，初步調查發現，男童父母因需外出工作，故將男童交給叔叔照看。事發前，男童與叔叔正在客廳睡覺，現懷疑男童趁叔叔熟睡溜出家門，並遭野狗攻擊發生不幸。事發時男童的叔叔一直在家中睡覺，直至聽到兄嫂尖叫才驚醒，方知原本睡在他旁邊的已男童不見了。

目前，當地警方已將男童遺體送到法醫部門進行解剖，以查明其死因；並將援引「2001年兒童法令第31(1)(a)條文（父母或監護人疏忽照顧孩子）」來進行調查，一旦罪成，犯人可被判處罰款不超過5萬令吉（約9.32萬港元）或監禁不超過20年，或兩者兼施。

（綜合）