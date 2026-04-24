灣仔新堡餐廳爆趕客爭議　食客：20分鐘逼個客走　老闆娘現身解釋

又1間餐廳想挑戰「澳牛」速度？開業逾40年的灣仔港式懷舊扒房「新堡餐廳」近日爆出「趕客」爭議，有食客於網上發文表示，他於中午時段光顧，因吃得快15分鐘就吃完，打算坐一下休息，詎料4分鐘後就有職員要求「埋單」，他不滿被趕走，怒指「玩到20分鐘逼個客走，大家自己睇路」。



事件引來網民熱議，有人批評「催人埋單真係會令人好反感」、「食完飯想坐一陣都唔得呀？堂食就係想坐下休息下，點解要懲罰食得快嘅人？」，不過也有人說「可能午市太忙，阿姐見你已經食晒，心急嗌你交枱，冇為意你12:30先入座？」。



「新堡餐廳」老闆娘隨後於帖文現身向該食客致歉，解釋因午市時間較繁忙，多人排隊，「我只係要你幫手埋下單先，您可以坐多陣，絕對冇逼您走嘅意思」，並強調「我哋堂食嘅時限係絕對唔止20分鐘，大家都可以放心」。



開業逾40年的灣仔港式懷舊扒房「新堡餐廳」近日爆出「趕客」爭議。（Threads@plutojor）

位於灣仔軒尼詩道的「新堡餐廳」早前因老闆娘於Threads宣傳餐廳，1句「希望大家有機會可以惠顧本餐廳」而爆紅，網民欣賞老闆娘夠直接，讚「冇搵打手，冇搵其他人嚟出po，反而吸引好多」，而餐廳的食物品質和性價比吸引不少顧客光顧，嘗試懷舊港式西餐，惟最近爆出「趕客」爭議。

灣仔「新堡餐廳」爆趕客爭議 食客：堂食20分鐘

有食客於Threads發文揶揄「新堡餐廳改咗規矩，堂食時間得20分鐘」，他指出，當時中午12時半入內，點了雞排意粉，因吃得快，12時45分就吃完，打算坐一下休息，怎料到12時49分時「阿姐就話我一定要賣（埋）單」。他不滿道，「我明做生意緊係要快，但係玩到20分鐘逼個客走，大家自己睇路」。

事件引來網民批評餐廳，「入去如果想同同事坐多陣、傾多2句都唔得，真係好冇癮，本身灣仔食飯已經貴，得20分鐘真係寧願買M記」。（Threads圖片）

網民批：坐多陣都唔得好冇癮

事件引來網民批評餐廳，「無人就叫人去幫襯，人多食完就隊人走」、「食飯太急好容易胃氣脹同消化不良，你午巿多人等，但唔應該催個客埋單，一係你改全部先付後食啦，大家都唔使煩」。

有曾光顧該餐廳的網民表示，「搞乜鬼堂食變成咁？之前好有人情味㗎」、「我冇記錯呢間嘢要收加一，食完係會叫你埋單，飲緊嘢就情勒你『幫幫手，出邊有人排隊』，自此就冇再去過」、「灣仔返工食過1次之後就冇再食，食物出品正常，但真係太多人排隊，lunch時間太珍貴真係唔值得排咁耐，入去如果想同同事坐多陣、傾多2句都唔得，真係好冇癮，本身灣仔食飯已經貴，得20分鐘真係寧願買M記」。

有網民認為，「你未食完嘅話佢明顯唔會喺20分鐘內趕你走啦」。（Threads圖片）

撐餐廳網民：未食完唔會20分鐘內趕你走

不過也有網民認為，「睇落唔係堂食時間得20分鐘，係見你食完就叫你走，等佢可以入下1枱客啫，你未食完嘅話佢明顯唔會喺20分鐘內趕你走啦」、「得罪講句，你12:30食，當你食完1點左右，理應走啦，唔係餐廳要做多個生意，係其實灣仔返工啲人都要開飯，要休息就落公園啦，喺灣仔做過就知1點灣仔幾多人，睇留言都知香港幾多自私的人」。

（Threads@plutojor）