茶餐廳焗豬扒呈粉紅色　食客質疑未熟：已食幾嚿　職員稱雪藏所致

豬肉煮了良久仍然呈粉紅色，到底是否可安全進食？有食客近日於網上發文，質疑天水圍1間茶餐廳的焗豬扒飯豬扒未有煮熟，仍然呈粉紅色，他向職員反映卻獲回覆有時雪藏肉煮熟後是這種顏色，職員又提出重新焗1份給他，但他已吃掉數塊，故擔心會影響身體。



有網民留言批評職員的回覆，「生豬肉唔食得細路仔都識，幾好口才都解釋唔到」、「豬有豬肉絛蟲，蟲蛋凍佢唔死要煮熟先死，食落肚大鑊」。不過也有網民表示「急凍嘅肉類、禽類，煮熟都會見粉紅色，唔熟帶生就咬落先食得出，啲肉比較煙韌」、「落太多梳打粉乸到咁樣，啲肉蛋白質冇晒，熟到over 100c都係咁紅」。



有食客近日於網上發文，質疑天水圍1間茶餐廳的焗豬扒飯豬扒未有煮熟，仍然呈粉紅色。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

該食客於facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文發相講述事件，見到照片中焗豬扒飯的豬扒被咬開，內裏的肉中心部份呈粉紅色，和邊緣的灰白色成鮮明對比。

焗豬扒呈粉紅色食客質疑未煮熟 職員提出重焗

樓主質疑茶餐廳未有煮熟，向職員反映卻獲回覆「都離骨㗎喇，有時雪藏係咁」。樓主不接受，直言「雪藏都唔係咁啦，明明粉紅色」，於是職員提出重新焗1份給他。樓主不滿職員「唔好意思都冇聲」，擔憂道「我食咗幾嚿先發現，都唔知有冇事添呀！」。

樓主質疑茶餐廳未有煮熟，向職員反映卻獲回覆「都離骨㗎喇，有時雪藏係咁」。（《行運一條龍》電影劇照）

網民：肯定唔熟 VS 雪藏太耐

有網民認為有可能是雪藏過久所致，「放心啦，其實全部大型連鎖餐廳都係統一中央廚房供應食物，簡單啲嚟講全部都係預製菜，豬扒一早熟到冇得再熟。但係點解會係紅色呢？就係因為鬆肉粉、防腐劑落太多，兼且雪得太耐，先至會有呢隻紅色。所以與其擔心熟唔熟，不如擔心呢間餐廳嘅食物鏈管理好過啦」。

不過，許多網民質疑「呢嚿肯定唔熟啦，仲好生㖭！」、「何止離晒骨，離X晒譜添」，又揶揄「生豬肉唔係要嚟食，係要嚟砌㗎」、「明明係拖羅」。

根據食物安全中心網頁資料，若要徹底煮熟豬肉，中心温度應最少達到攝氏75度。（Unsplash圖片）

倘進食未煮熟豬肉會有什麼影響？徹底煮熟要達至什麼溫度？

根據食物安全中心網頁資料，由於未煮熟的豬肉熱處理不足，未能消滅當中的食源性細菌如沙門氏菌，進食未煮熟的豬肉可引致食物中毒。此外，未煮熟的豬肉內或有原生動物寄生蟲如弓形蟲，進食後可引發弓形蟲病。以微包囊形式存在的寄生蟲可通過食物感染人類。

業界和市民配製豬肉菜式時，應確保菜式徹底煮熟，豬肉的中心温度應最少達到攝氏75度。使用食物温度計時，應把温度計插進肉的最厚部分的中央。為保障食物安全，市民不應進食生或未煮熟的豬肉。

（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」 / 食物安全中心）