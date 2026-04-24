4.24植物學日│紀念日本植物學之父　牧野富太郎為1500種植物命名

每年4月24日是日本的「植物學之日」，以此紀念被譽為「日本植物學之父」的牧野富太郎。這位自學成才、一生未受正規大學教育的學者，卻為逾1,500種植物命名，其中包括港人熟悉的台灣名產「愛玉」及「桂竹」。日本放送協會（NHK）於2023年播出以牧野富太郎為原型的晨間連續劇《爛漫》，在當地掀起熱潮，而去年底當地出版的小說《植物學家》（《ボタニカ》），令這位曾因貧困與學術排擠而屢遇挫折的學者，其執著的一生再度成為熱話。



日本放送協會（NHK）於2023年播出以牧野富太郎為原型的晨間連續劇《爛漫》，令觀眾認識到這位偉大的植物學者。（《爛漫》劇照）

台灣經典消暑飲品「檸檬愛玉」，採用天然愛玉子搓洗出果膠，凝結後搭配新鮮檸檬汁、蜂蜜或糖水，酸甜清爽、Q彈軟嫩。（AI生成圖片）

輟學少年自學成才 堅信「本國植物應由本國人命名」

牧野富太郎於1862年農曆4月24日（1862年5月22日）生於高知縣的酒商世家，雖家境富裕，卻父母早逝，從小由祖母撫養長大。明治維新時期，他因不滿刻板教育最終選擇輟學。在旁人眼中，他是不受管束的「野孩子」，卻無人料到，這個愛跑山野、觀察花草的少年，日後會成為日本植物學的奠基者。

高知縣立牧野植物園內豎立了牧野富太郎的雕像。（網絡圖片）

22歲那年，牧野富太郎隻身前往東京，擔任東京帝大理學部（東京大學）植物學教室助理，得以親近學術資源。當時日本的植物研究，習慣將標本送往國外，由外國學者命名，牧野卻堅信「日本的植物，應該由日本人自己命名」。

至1888年，牧野富太郎自費出版《日本植物誌圖鑑》，更與友人創辦《植物學雜誌》，並在雜誌上發表新種「大和草」，這是日本人首次為本土新種植物命名。然而由於沒有正規學歷，他長期被學術體制排擠，儘管他成果驚人、傾盡家財投入研究，但仍被禁止踏入東京帝大（東京大學）。

愛玉與桂竹的命名者

牧野富太郎一生為超過1，500種新種植物命名，更在1896年跟隨東京帝大探險隊到過台灣，在淡水、新竹、高雄、澎湖等地採集，現時台灣特有的「愛玉子」及「台灣桂竹」，其學名正是由牧野富太郎所訂定。

傾盡家財留40萬標本 晚年獲封「明星學者」

醉心研究植物，而且成績非凡的牧野富太郎，一生多卻頗多波折，他曾因斥資進行研究而負債累累，搬家次數多達30次。但他對草木的癡迷近乎「瘋狂」，一生留下逾40萬件標本及1,700多幅精緻的手繪圖。直到昭和時期，他的貢獻才獲得社會廣泛認同，成為家喻戶曉的「明星學者」。

為紀念這位偉大的學者，牧野富太郎的家鄉高知縣於1958年建成高知縣立牧野植物園（Makino Botanical Garden），這是日本最著名的植物園之一,園區不僅種植約3,000種與牧野富太郎相關的野生植物，還設立「牧野文庫」，收藏其手稿、標本與藏書。每年4月24日當天，園區還會免費開放，並舉辦植物觀察專題活動，讓大眾近距離感受植物的魅力。

高知縣立牧野植物園，這是從園內的「南園」往溫室方向拍攝的景色。（高知縣立牧野植物園官網圖片）

高知縣立牧野植物園園區地圖。（高知縣立牧野植物園官網截圖）

NHK推出以牧野富太郎為原型的第108部晨間連續劇《爛漫》。（《爛漫》官方海報）

NHK晨間連續劇發全「牧野熱潮」

2023年，日本放送協會（NHK）推出以牧野富太郎為原型的第108部晨間連續劇《爛漫》（らんまん），由神木隆之介主演。該劇講述了他在動盪時代中，執著於植物研究、守護對花草純粹熱愛的傳奇一生，播出後引發全日本「牧野熱潮」。小說《植物學家》中寫道，牧野身上有一種「瘋狂的勇氣」，而這份力量，正來自他篤信：植物就是生命本身。