日本火鍋店驚現「隱形肉片」　薄到透光惹網民狂轟　母公司急致歉

日本知名涮涮鍋連鎖品牌「涮乃葉」（しゃぶ葉）近來接連傳出提供「薄到可透光」的肉片給消費者，「隱形肉片」的照片在日本社交平台引發熱議。



該品牌的母公司雲雀餐飲集團（Skylark Holdings）接受日媒訪問時承認，部分門市提供的肉片確實未符合供應標準，對此深感抱歉。

「涮乃葉」しゃぶ葉（X@syabuyou_PR）

日本連鎖涮涮鍋出現「隱形肉片」引議

根據《J-CAST News》4月20日報導，事件源於有日本網友於社交平台反映在「涮乃葉」點豬里肌肉片，怎知店家送上來的是他們看過最薄的肉片。照片顯示，肉片薄到可以透出底下黑色托盤的顏色。其他幾篇類似經歷的貼文也迅速在網絡上流傳。

有網友打趣表示：

「幻之食材：隱形豬肉」

「神秘技術成功地使肉類變得透明」



也有人稱：

「這個切肉技術太強了」

「這是新型引發網絡炎上的行銷手法嗎？」



對此，經營「涮乃葉」的雲雀餐飲集團公關人員4月20日接受採訪時說明：「已確認部分門市供應的肉品並沒有按照原本的供應標準。」

網友PO出的「涮乃葉」超薄肉片。（X圖片）

該公司強調，肉品是以整塊原肉進貨，並在各門市切片供應。為了讓顧客品嚐到涮涮鍋最佳口感與鮮美湯頭，公司還制定了「最佳切片厚度標準」，而此次問題在於部分肉品未達標準。

公司並致歉並承諾會確保全門市遵守供應標準，並加強確認商品的品質：

對於平日支持本公司的顧客，我們提供了不符期待品質的商品，對此深表歉意。

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