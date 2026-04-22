日本火鍋店驚現「隱形肉片」 薄到透光惹網民狂轟 母公司急致歉
撰文：中天新聞網
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日本知名涮涮鍋連鎖品牌「涮乃葉」（しゃぶ葉）近來接連傳出提供「薄到可透光」的肉片給消費者，「隱形肉片」的照片在日本社交平台引發熱議。
該品牌的母公司雲雀餐飲集團（Skylark Holdings）接受日媒訪問時承認，部分門市提供的肉片確實未符合供應標準，對此深感抱歉。
日本連鎖涮涮鍋出現「隱形肉片」引議
根據《J-CAST News》4月20日報導，事件源於有日本網友於社交平台反映在「涮乃葉」點豬里肌肉片，怎知店家送上來的是他們看過最薄的肉片。照片顯示，肉片薄到可以透出底下黑色托盤的顏色。其他幾篇類似經歷的貼文也迅速在網絡上流傳。
有網友打趣表示：
「幻之食材：隱形豬肉」
「神秘技術成功地使肉類變得透明」
也有人稱：
「這個切肉技術太強了」
「這是新型引發網絡炎上的行銷手法嗎？」
對此，經營「涮乃葉」的雲雀餐飲集團公關人員4月20日接受採訪時說明：「已確認部分門市供應的肉品並沒有按照原本的供應標準。」
該公司強調，肉品是以整塊原肉進貨，並在各門市切片供應。為了讓顧客品嚐到涮涮鍋最佳口感與鮮美湯頭，公司還制定了「最佳切片厚度標準」，而此次問題在於部分肉品未達標準。
公司並致歉並承諾會確保全門市遵守供應標準，並加強確認商品的品質：
對於平日支持本公司的顧客，我們提供了不符期待品質的商品，對此深表歉意。
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