深圳女懷孕宮內外不見孕囊　胚胎竟長腹動脈上　隨時大出血沒命

廣東發生1宗罕見宮外孕病例，深圳1名女子意外懷孕，但因已誕1胎，決定到醫院終止妊娠。抽血檢查顯示，她的β-hCG（β- 人類絨毛膜促性腺激素，專用來檢測懷孕的特異性激素指標）數值高達12,747 IU/L（指示孕囊明顯），但令人震驚的是，醫生為其做超聲波檢查，在子宮內外都沒有找到孕囊。醫生得知女子有宮外孕病史，反覆檢查，終於在其腹膜後、腎靜脈下方、腹主動脈左側處發現囊性包塊，女子亦被診斷為極罕見的「腹膜後異位妊娠」。



由於胚胎靠近腹主動脈，手術摘除極易引發大出血，病人及其家屬選擇保守治療，所幸用藥後病人腹主動脈上的胚胎漸漸消失，順利康復。醫生提醒，宮外孕胚胎隨時可能撐破組織引發致命出血，故女性懷孕時，要及早做超聲波檢查找出孕囊位置。



深圳女懷孕宮內外不見孕囊，做超聲波檢查及增強CT後，確診「腹膜後異位妊娠」。 （《深圳晚報》圖片）

深圳女懷孕β-hCG數值高 宮內外卻找不到孕囊

據《第一現場》、《深圳晚報》報道，廣東深圳王女士已育有1名子女且無再育計劃，年初意外懷孕後，她決定前往深圳市第三人民醫院終止妊娠。不料到醫院檢查卻有震驚發現 ，王女士的血檢報告顯示β-hCG數值高達12,747 IU/L，這意味着孕囊已經長得相當明顯，但醫生給她做超聲波檢查時，在子宮內外都沒有找到孕囊。

複查彩色超聲波後，醫生終於在王女士腹膜後、腎靜脈下方、腹主動脈左側處發現囊性包塊。（《深圳晚報》圖片）

女子確診「腹膜後異位妊娠」

該院婦科主任高玉濤追問王女士病史，得知她曾患宮外孕，於是反覆檢查其輸卵管、卵巢和腹腔，依然沒有發現孕囊，最終複查彩色超聲波，在王女士腹膜後、腎靜脈下方、腹主動脈左側處發現囊性包塊。為進一步確定該囊性包塊病理性質，王女士做了增強CT，結合兩項檢查結果，王女士被確診為極其罕見的「腹膜後異位妊娠」。

胚胎長腹動脈上易引發母體大出血

高玉濤分析病因，「一側輸卵管切除後可能會造成某些腹膜缺損，受精卵會順着缺損鑽到腹膜停靠在這個特殊位置上」。他解釋，「異位妊娠指胚胎在子宮外着床，胚胎無法長期存活，長到一定程度可能撐破附着位，引起嚴重出血危及生命」，而王女士情況屬於胚胎附着在人體最粗的腹主動脈上，胚胎一旦破裂，母體幾分鐘內可失血數千毫升，搶救難度極大。

高玉濤分析病因，「一側輸卵管切除後可能會造成某些腹膜缺損，受精卵會順着缺損鑽到腹膜停靠在這個特殊位置上」。（《第一現場》影片截圖）

女子用藥治療後胚胎漸漸消失

按常規治療思路，王女士必須通過手術將胚胎切除，但胚胎緊貼主動脈，剝離途中破1個1毫米的小口都會造成大出血。王女士及其家屬毫不猶豫地選擇了保守治療，所幸口服和注射用藥後，腹主動脈上的包塊愈來愈小，血流信號也漸漸消失了。

醫生提醒：注意排查宮外孕可能

醫生提醒，有性生活的女性若出現停經或月經不調、下腹劇痛難以緩解、持續性陰道出血呈暗紅色或棕色，或出血同時伴有頭暈、乏力、冷汗等症狀，要及時到院診治；妊娠婦女要確認是否為宮內妊娠、正常妊娠，須及時做超聲檢查確認位置，排除宮外孕可能。