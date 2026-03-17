懷孕大出血！媽媽臥床保胎　孩子現驚多指症　她這樣說令醫生動容

孩子永遠是父母的心肝寶貝，哪怕他／她可能與其他人不一樣！台灣1名女醫生在網上發文表示，有1名媽媽懷孕13周又3天時突然大量出血，被送院躺在病床上，恐懼又堅持，重覆「醫師，我會乖乖躺着，只希望孩子平安」。女醫生為她排出血塊，好不容易出院，回家後繼續臥床和服安胎藥，到了34周又5天到醫院進行剖腹生產。在孩子出生後，媽媽「眼淚瞬間滑落，那是壓抑數月後的釋放」，但孩子左手有6隻手指，屬於多指症，媽媽仍然溫柔向孩子表示「謝謝你努力來到我身邊」，1句話讓師生聽到淚崩。



該名媽媽懷孕13周又3天時，「大量出血、疑似破水」，被緊急送到醫院。（AI生成圖片）

懷孕13周又3日突大量出血

生殖婦產科醫師周靜汶在其facebook發文表示，該名孕婦第一胎自然流產，所以格外珍惜第二胎，至懷孕13周又3日時，孕婦突然「大量出血、疑似破水」，被緊急送到醫院，她躺在病床上，眼中滿是恐懼，卻反覆表示「醫師，我會乖乖躺着，只希望孩子平安」。

回家後繼續努力安胎

周醫生全力為該名媽媽安胎，結果一再排出血塊，「每一次都讓人心驚」，媽媽幾乎不敢下床，連呼吸都小心翼翼。到了14周又5天，她情況穩定獲准出院，「但那不是結束，而是長期抗戰的開始」，回家後要持續臥床，「用無比的耐心與毅力守着孩子，在家規則吃安胎藥」。

最後媽媽和孩子都平安。（AI生成圖片）

孩子左手有6隻手指 媽媽︰謝謝你努力來到我身邊

時間一周一周過去，媽媽從危險邊緣走向穩定，直到34周又5天，周醫生為她進行剖腹生產，當嬰兒哭聲響起時，媽媽「眼淚瞬間滑落，那是壓抑數月後的釋放」。惟孩子左手有6隻手指，明顯是多指症，但媽媽看到那隻小手，只是溫柔地說「謝謝你努力來到我身邊」。

醫生︰這位媽媽故事讓我動容

周醫生同時上載2人雙手互握照片，慨嘆「見過許多孕程起伏，但這位媽媽的故事，始終讓我動容」，形容「那不是多一根手指，而是一個曾在出血恐懼中，仍緊緊抓住生命的孩子」。這名寶寶之所以珍貴，並非完美，「而是因為他和母親一起，穿越了風雨，仍選擇擁抱彼此」。

即使孩子左手有6隻手指，但都無阻媽媽對其的母愛，他們雙手互握。（facebook專頁「速來寶-汶汶看 婦產女醫 周靜汶」圖片）

大部份人自然多指 沒有其他原因

周醫生解釋，多指症（Polydactyly）是指寶寶出生時手或腳多出一根手指或腳趾，是常見的先天性肢體差異。最常發生在小指側，也可能出現在拇指側，可能因為胚胎早期手部形成時分化較多、有家族遺傳傾向或單純自然發生，大部份人屬於「單純型」，只有手指多一根，沒有合併其他異常。

並非缺陷 發育上少許不同

多指症分為2個類型，軟組織型指只有皮膚與軟組織，沒有骨頭，好像小肉芽般連接，部份可在門診簡單處理或訪過小手術移除，另一個是骨性多指，含有骨骼與關節，結構較完整，醫生會安排X光檢查，再評估處理方式，通常在6個月至1歲左右經手術矯正，需要複雜骨矯正則在1至2歲前進行，沒有影響智力和生活能力，術後功能多正常，疤痕通常不明顯。周醫生強調，「多指症不是缺陷，而是發育上的小小不同」，孩子的價值從不取決於手指的數量。

（facebook專頁「速來寶-汶汶看 婦產女醫 周靜汶」）