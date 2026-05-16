邀外父外母同住成噩夢！生活習慣差常恩愛　女婿避走遭嘲笑不中用

「相見好，同住難」，不同生活習慣考驗彼此關係。台灣一名人夫見到外父外母接近75歲，住所沒有升降機，「每天爬上爬下確實也辛苦」，提議讓他們搬來同住，豈料「沒住不知道，住在一起才嚇一跳」，外父有時用完廁所不沖廁，而且喜歡吸煙，導致全屋都有煙味，電視開到非常大聲，外父和外母甚至在家中「愛愛」，「有時候氣氛不太對，我跟老婆就乾脆出去」，變相讓出住所方便外父外母「開房」，外父更取笑女婿「沒凍頭」，意指不持久或不中用，明顯留意到女婿和女兒性愛次數少。



人夫鬱悶良久，曾向妻子反映不滿，但她「幫親不幫理」，叫他體諒包容，令他萌生離婚念頭，又外父懷疑聽到女兒和女婿之間對話，直接離家出走，慶幸最後安全。



許多網民留言指「只好魔法打敗魔法了，你爸媽也搬來住吧，大家都公平，要鬧一起鬧」、「長輩可以開玩笑，但他這種玩笑很沒界線」、「最悲慘的是連你老婆都要你體諒，明明最應該處理這對長輩的人是她」。



外父有時用完廁所後不沖廁。（AI生成圖片）

以前相處無問題 邀請同住

樓主在「Dcard討論區」表示，自己和外父關係不差，以前吃飯和逢年過節見面「都覺得老人家也還好」，而且大家都喜歡釣魚，相處沒有問題。外父和外母快將75歲，原本住在新北市中和區一間位於4樓的舊式公寓，由於沒有升降機，所以他們每日都要辛苦爬樓梯，樓主提議其實他們住在新北市新莊區靠近新海大橋的社區大樓，單位面積較大，而且有升降機，不如讓外父外母搬來同住，他們都同意，沒有賣掉公寓，反而放租，租金當作生活費。

外父生活習慣令女婿吃不消

但樓主此時才發現外父有一堆問題，有時用完廁所後不沖廁，「講了又怕傷老人家自尊，不講又每天自己看到一肚子火」；外父喜歡吸煙，「煙味飄出來整個家都是」，加上愛看政論節目，「電視一開就是名嘴在那邊吵，聲音還不小」，樓主辛苦工作放工回家，完全不能放鬆。

外父和外母「有時候還會在我家恩恩愛愛」，外父有時取笑樓主「少年欸，你怎麼那麼沒凍頭？」，即是性愛次數少。（AI生成圖片）

外父外母家中「愛愛」 女婿攜妻外出避聲

最過分的是外父和外母「有時候還會在我家恩恩愛愛」，樓主驚訝「都這把年紀還有那個體力，某方面來說也算厲害」，問題是上址單位屬於樓主，外父外母行為感覺荒謬，有時候氣氛不太對，我跟老婆就乾脆出去」，說得好聽是散步，「說難聽一點就是我在自己家還要讓空間給外父外母辦事」。

樓主遭取笑性愛次數少

更讓人不爽的是外父有時取笑樓主「少年欸，你怎麼那麼沒凍頭？」，即是性愛次數少，樓主聽到只想翻白眼，其實他「有心有力」，但家中遭到「入侵」，完全沒有心情，「講話還要小心」，令到樓主妻子現在平均3個月才有1次「愛愛」，「結果他們老夫老妻倒是很有活力，我跟老婆愈來愈像室友」。

樓主和妻子一直為外父一事爭執。（AI生成圖片）

樓主和妻子屢爭執

樓主形容「這些事拿出去講，每一件好像都不算什麼大事」，但總是令他心煩，即使向妻子反映不滿，妻子只會叫他「忍一下」、「多體諒一點」，樓主心想「年紀大就可以什麼都不用改嗎？年紀大就可以把別人家搞成自己家嗎？年紀大就可以讓女婿每天忍到快爆炸嗎？」，在自己家中愈住愈像外人，「房子大有什麼用？人住進來之後界線沒了，空間再大都一樣擠」，有時下班都不想回家，樓主和妻子一直為外父一事而爭執，他更考慮離婚。

外父聽到不滿內容離家出走

樓主有日和妻子討論外父生活習慣，「不知道是不是被他聽到，還是他自己想太多，人直接離家出走」，甚至失去聯絡，全家「找到凌晨才找到」。雖然外父平安無事，但樓主大感尷尬，「以後誰還敢講？」。

外父可能聽到樓主不滿言論，直接離家出走，甚至失去聯絡，全家「找到凌晨才找到」，外父平安無事。（AI生成圖片）

網民︰男版的婆媳問題

樓主形容「人真的不要太好心，沒住不知道，住在一起才嚇一跳」。

帖文引來許多網民討論，「真的距離就是美」、「這就是男版的婆媳問題」、「好好跟老婆再溝通看看吧，真不行就跟他說要離婚」、「那是你老婆的家人，老婆全責，她自己要去管控」。

家庭關係專家提出訂定家中規矩有5大原則

曾有家庭關係專家提出，在家中訂定規矩有5大原則，大家建立共同參與，讓其他人感到被尊重，切勿單方面下令；其次規矩具體明確，任何人都可以遵守；第三規則簡單少量，不需要太多，最重要是清晰底線，規矩保持一致，任何人都不得隨意改變；最後就是以身作則，提出定立規矩的人士自己都要遵守。

（Dcard討論區）