搭港鐵扶手電梯側邊攝入算唔算打尖？　網民激辯：討厭VS難分龍尾

乘搭扶手電梯有新規矩？有港男生近日於網上發文提問「排扶手電梯喺側邊攝入去算唔算打尖？」，並附上1張港鐵金鐘站扶手電梯前擠滿乘客照片，引來網民激辯。



有網民指出，好不容易從遠處隊尾排到扶手電梯口，卻被左邊突如其來的人打尖，插到右邊企位隊，確實討厭，「唔趕時間都冇所謂，但通常90%都係趕，當側邊插完1個又1個又1個又1個……好似排極都未上到電梯，就會忟」。



不過也有網民指出，乘客從四面八方下車匯聚到扶手電梯口，難以定義哪條是隊尾，「好多時唔知龍尾喺邊，或龍尾在6、7米後」、「因為大家同一時間落車，你喺隊尾好多時只係咁啱你道車門喺正部escalator隔籬」。



有港男生近日於網上發文提問「排扶手電梯喺側邊攝入去算唔算打尖？」，並附上1張港鐵金鐘站扶手電梯前擠滿乘客照片，引來網民激辯。（Threads@hckittt）

該港男生於Threads發文發相問道：「排扶手電梯喺側邊攝入去算唔算打尖？」，又認為「似乎係最多人容忍嘅打尖」。

搭港鐵扶手電梯側邊攝入算唔算打尖？

照片於港鐵金鐘站月台拍攝，見到雖有多條扶手電梯往大堂出口，但由於乘客量多，即使每條扶手電梯左右兩邊都站滿了人，仍未能及時消化人流，大批人擠在電梯口等待。

關於乘搭扶手電梯規矩、打尖與否，每個網民都有不同看法。（資料圖片）

網民激辯：討厭VS難分龍尾

關於乘搭扶手電梯規矩、打尖與否，每個網民都有不同看法。有網民指出，港人習慣「左行右企」，若排左邊隊的人到扶手電梯口突然插入到右邊，算是「打尖」，「後面排，有人側邊切入，係幾討厭」、「呢啲情況最躁係排自己前面條友掛住撳電話，俾隔籬瘋狂cut線令到愈排愈慢」、「攝入去的確係討厭，但攝完再喺左邊企更討厭」。

有不認為是「打尖」的網民就指出，乘客多已難分辨正確隊尾，「咁點定義龍尾？你排緊嘅就係龍尾？人多嗰條定係邊個排得直就係？除非佢寫住『請在此處排隊』」、「其實呢啲咁多人嘅時候邊有隊排吖，邊個行埋去咪邊個上囉」、「其實等同演唱會球場散場，大班人湧入去個細出口，你個心會好過啲」。

金鐘站作為四線交匯的「超級轉車站」，繁忙時間乘客量非常之多。（資料圖片）

網民：不同車門下車難只排1條隊

有網民認為是港鐵站設計問題，乘客從不同車門、不同方向月台下車，難以只排1條隊，「金鐘站動線問題，你呢個位係東鐵往金鐘方向車尾落車就有扶手電梯。但南港島線同東鐵車頭就喺你左邊出嚟，你自己都見到啲人流已經block晒右邊，啲人淨係排到左邊隊」、「如果只係1個方向排隊，只會對1個方向乘客有利，同時下車，反方向只會愈行愈遠」、「人哋落車個車門位喺電梯口側邊開，唔通佢要兜去人哋嗰個車門出口再排過？」。

金鐘站作為四線交匯的「超級轉車站」，繁忙時間乘客量非常之多。（資料圖片）

網民建議：當揸車匯合線梅花間竹順住入

有網民表示，「如果繁忙時間，嗰個人又攝得靚（離電梯仲有好遠距離/同我有距離咁攝），我冇咩所謂。但如果踏入電梯嗰下先攝個啲，我一律唔讓，攬抄一齊迫囉，之後會照撳電話，哎呀唔小心係咁篤到佢背脊添，有啲識do嘅會走，唔識嘅咪繼續俾我篤囉」。

有網民認為與駕車一樣，梅花間竹切線入車道並無問題，「其實同揸車一樣，好多人都由側邊切入㗎啦，你都吹佢唔脹」、「當揸車匯合線咁玩，大家1212咁咪幾好」、「但車排隊入隧道，都係梅花間竹咁順住入啦。咁冇理由前面嗰啲要行返去後面，跟住又再向前行咁白痴啊」。

（Threads@hckittt）