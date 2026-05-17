港鐵rapper Hinson成「站見」展覽導賞員　用rap講遵守事項引讚好

港鐵rapper Hinson換了另1個工作地方，繼續發光發熱！港鐵紅磡站大型鐵路展覽已完成擴充工程，正式命名為「載遇‧站見」，星期六（5月16日）首日重新對公眾開放。有參觀者發現，近日轉職港鐵公共關係助理的港鐵rapper Hinson成為展覽導賞員，帶領公眾入場前用一貫的rap講解遵守事項，讓人既感熟悉又入腦。



網民笑說，「見到佢就覺得佢就係港鐵代言人」、「代言人諗起佢多過鐵仔」，又讚「稱職」、「港鐵果然重視民意，安排咁啱佢嘅職位畀佢」、「做到自己想做嘅工作，係香港其實好難，佢做到」。



有「載遇‧站見」參觀者發現，近日轉職港鐵公共關係助理的港鐵rapper Hinson成為展覽導賞員，帶領公眾入場前用一貫的rap講解要遵守事項，讓人既感熟悉又入腦。（Threads@hayes.hei）

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「載遇‧站見」是次擴充除了保留原有的4架退役列車外，亦新增多項互動設施，包括「我要做車長」體驗環節，兒童試穿職員制服等。參觀者須預先於網上預約並選購指定體驗套票，方可登上用作培訓的列車模擬駕駛室，了解列車駕駛的基本操作。

港鐵rapper Hinson成「載遇‧站見」展覽導賞員

有展覽參觀者於Threads發文發片，表示發現港鐵rapper Hinson成為「載遇‧站見」展覽導賞員，「載遇站見鐵路展，第一日重開！重點喺Rappper Hinson哥哥」，又說「聽到有人嚟展覽就係為咗同佢打卡」，並為Hinson打氣，「Hinson哥哥要繼續保持初心，加油」。

Hinson於帶領公眾入場前，用rap式口吻講解要遵守的事項，富有節奏感又朗朗上口，「帶走垃圾就係常識，參觀證要帶好，離開前要保管好，開心講細聲笑，參觀豈不就更美妙」。（Threads@hayes.hei）

Hinson用rap講入場遵守事項

影片見到，Hinson於帶領公眾入場前，用rap式口吻講解要遵守的事項，富有節奏感又朗朗上口，「帶走垃圾就係常識，參觀證要帶好，離開前要保管好，開心講細聲笑，參觀豈不就更美妙，影相打卡請守禮，互相幫助大家都like」。

Hinson同時提醒，「仲有最重要、最重要，就係入面嘅玩具、文物同埋古蹟，都希望各位好好珍惜。今次我哋有新展品、新體驗，亦有新安排，模擬嘅新體驗，只限預約人士，如果今場預約唔到，都可以優先體驗其他……」。

發文參觀者為Hinson打氣，「Hinson哥哥要繼續保持初心，加油」。（Threads@hayes.hei）

網民：恭喜佢搵到1份可以做到退休的職業

網民留言表示，「恭喜佢搵到1份可以做到退休的職業」、「我都係鍾意佢喺樂園前rap」、「見到啲人讚讚下又變咗彈，老實講，份工咁悶都咁有heart做，已經扺讚啦。你諗返轉頭，月台舉牌有幾多個有靈魂，大部分都係個殼嚟，我又唔會彈呢啲人，打份工，工種問題，都好正常，但千萬個殼有1個Hinson，絕對值得讚啦，彈乜鬼」。

「載遇‧站見」鐵路展逢星期幾開放？需要預約？免費還是付費？

「載遇‧站見」鐵路展將於5月16日起，逢星期五、六、日及公眾假期開放予公眾。市民可透過官方網站預約未來30天內的場次。展覽本身採取免費入場制，惟部份特定體驗項目或需額外付費。

位於紅磡站的大型鐵路展覽已完成擴充工程，並正式命名為「載遇‧站見」，5月16日起重新對公眾開放。（港鐵網頁截圖）

「載遇‧站見」鐵路展：



展期：2026年5月16日起逢星期六、日及公眾假期，供已預約的公眾人士免費入場



地點：港鐵紅磡站大堂（近C1出口）



預約資訊：由5月11日早上10時起，開放網上預約30天內場次



參觀及體驗須知：展覽場地免費開放，列車模擬駕駛體驗需另行付費及預約；名額有限，須按網上系統預約指定時段



（Threads@hayes.hei / 港鐵）