反向照騙？女生相睇遇筍盤：老公比相片帥　網民質疑真偽：劇本？

相睇遇「照騙」或者奇葩對象聽得人多，難道現實中真的有「神仙盤」？河南1名女生相睇遇到高質男，更大讚男生不僅相貌出眾且性格溫和、勤勞老實。男生亦表示2人十分合適「我內向，她外向，剛好互補」。2人日前已在婚姻登記處註冊結婚，網民也很羨慕「竟讓你相到好的了」，不過亦有冷眼網民質疑事件過於完美「就怕男生是裝的」，甚至懷疑是網紅劇本或婚姻登記處的宣傳廣告。



河南女生相親遇到高質男。兩人日前更在婚姻登記處註冊結婚。（《都市報道》影片截圖）

相親見面有驚喜 女生大讚：帥氣且性格好

據《都市報道》報道，河南鄭州1名女生相睇遇到高質男，已於5月18日和丈夫到婚姻登記處註冊結婚。女生受訪時透露，2人是通過同事介紹相睇認識，男方的照片看起來很平凡，怎料見到真人卻有意外驚喜，實在比「上鏡」帥氣多了，「我感覺相親能遇到那麼帥的也不容易，趕緊拿下」。

除了外表出眾，男方內在條件更是不錯，女生大讚他脾氣溫和、勤勞耐心、為人老實。男生更負責做所有大小家務，連摺衫都不需要她動手，隨口一句說話，男生就會記在心中並付諸實行。男生則表示，自己比較內向，太太外向活潑健談的性格吸引了他。

河南1名女生相親遇到高質男。2人早前已在婚姻登記處註冊結婚。（《都市報道》影片截圖）

網民稱首次見「反向照騙」 懷疑另有內情

網民看過這段「愛情故事」後，留言區變成羨慕現場，網民指「竟被你相到好的了！」、「第一次見反向『照騙』」、「神仙男朋友」。不過，對於各方面都十分優秀的相親男，亦有網民表示懷疑「我怕是騙子」、「婚前都甜蜜，真正的婚姻從婚後開始」、「就怕是裝的，裝到懷孕，建議生完孩子再回訪一下」。甚至有人認為2人是在自導自演「相親宣傳」、「婚姻登記處做的廣告」、「拙劣的起號方式」、「什麼時候開始直播帶貨？」。