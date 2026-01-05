相親遇到完美富二代！他說這2句話令女生秒醒　網民笑言︰搵女傭

門當戶對看似老套，但雙方背景相差太遠，也可能存在隱憂。台灣1名女生最近去相親，對象是富二代，「家裡有工廠、有員工，開的車不張揚，講話也滿客氣的那種」。女生的確感到心動，但男方提及「以後結婚，女生顧好家裡就好」、「公司很忙，我媽會教妳怎麼當好媳婦」，女生突然清醒，認為「原來所謂的富二代，不是帶你進更大的世界，而是把你安排進他們家早就寫好的位置」，結果當然沒有進一步發展。



許多網民留言指「門當戶對其實會比較好一點」、「這不是找老婆，這是找女傭」、「那麼傳統，可能以後不就沒批准，連娘家都不能回」。



樓主形容︰我朋友一開始真的有點暈

樓主在threads表示，其女性朋友最近去相親，對方是富二代，家中開設傳統產業工廠，同時聘請員工，代步車輛並不張揚，談吐客氣，明顯有教養，「我朋友一開始真的有點暈」，但當雙方談到工作時，男方自然表示「以後結婚，女生顧好家裡就好」、「公司很忙，我媽會教你怎麼當好媳婦」，對方「語氣沒有惡意，是真的覺得這樣很合理」。

姻緣未開始便結束

朋友突然清醒，認為「原來所謂的富二代，不是帶你進更大的世界，而是把你安排進他們家早就寫好的位置」，一段姻緣未開始便結束。

網民︰建議伴侶還是找門當戶對的

帖文引來大量網民討論，「免費24小時女傭加上能生孩子等於好媳婦」、「就價值觀不同而已，建議伴侶還是找門當戶對的」、「他是富二代為什麼要相親？」

