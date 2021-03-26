婦科診所恐怖怪談：慘遭13嬰靈纏身多年　打畀阿媽先知驚人秘密

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-03-26 21:30

在說接下來的事件前，我先介紹林醫師夫婦的家庭，他們育有三名子女，兩個大的已經上國小高年級，我較少遇到，但最小的兒子偉偉，在我剛進去診所時他才剛滿周歲……

文：PeiHsuan Tsai（發表於爆系故事館）

比較特別的是，偉偉是在嬰兒室長大的，怎麼說呢？聽之前離職的小珍說，偉偉從出生後，林太太就把他放在嬰兒室了，反正一個也是餵，兩個也是餵，我們多照顧一個也沒差。

但他漸漸長大，林太太還是把他放在嬰兒室，所以嬰兒室裡居然有一張很突兀的嬰兒床，就是傳統的那種四面是原木圍欄的床。其實，我如果是產婦家屬上來看寶寶，看到嬰兒室裡有這麼一張充滿家庭感的床，真的會覺得很不專業。

幸好偉偉是一個非常乖的孩子，幾乎很少聽到他在哭，他總是坐在床裡呆滯的看著四周。有時我們在忙，他也不會吵，就靜靜地玩著他的玩具……

睇完起晒雞皮，好恐怖！唔通真係有前世今生？（點圖放大閱讀）▼▼▼

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