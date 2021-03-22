【堅恐怖】陰陽眼女學生突驚叫　老師事後追問先知自己身旁曾有……

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未曾在靈異公社貼文過，但我已在爆系故事館貼過許多靈異故事，想將這些故事轉移過來這社團試探膽量，當時這示意圖太嚇人，因違反版規只能捨棄，這圖放在靈異公社應該就ok吧？所有故事都是親身經歷，真人真事，並非杜撰。

文：PeiHsuan（發表於靈異公社）

我從出社會後，唯一的工作職場就是教室，所以我在教室中，發生的怪異事件非常多，不管是在學校或是補習班都是，今天先來講其中一個讓我頭皮發麻的小故事。

事情發生在十年前的一個高雄升學補習班，那是一棟非常老舊的透天厝改建的，那天傍晚，我上的第一節課是國二英文，當我踏進教室時，看到我們班的班導Johnny正在台上宣導事情，我便在教室後面等待，順便拿出要上課的講義翻閱。忽然……

點圖繼續閱讀PeiHsuan分享的這宗補習社發生的超恐怖故事▼▼▼

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】

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