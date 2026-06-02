6次產檢都沒問題卻誕下畸形嬰兒！　醫院被揭報造醫生簽名都造假

江蘇徐州1名孕婦懷孕期間做了6次產檢，結果都顯示正常，但胎兒出生後確診「先天性脊柱裂，有癱瘓風險」。經調查後，揭發涉事醫院的醫護資格不足、報告更涉及偽造簽名，受害夫婦決定將醫院告上法庭，卻因醫療鑑定費用問題，訴訟一度遭法院駁回，其後當地檢察院提出再審建議，最終醫院被判需承擔30%賠償責任。



2018年，徐女士與丈夫谷先生有了愛情結晶，在朋友的推薦下，他們來到徐州市一家民營婦產醫院進行產檢。（AI生成圖片）

6次產檢均正常卻生下畸形兒

據《檢察日報》報道，事件始於2018年，徐女士與丈夫谷先生有了愛情結晶，在朋友的推薦下，他們來到徐州市一家民營婦產醫院進行產檢，整個孕期共做了6次產前超聲波檢查，檢查報告均未提及胎兒有異常。

至2019年農曆大除夕，徐女士通過剖腹產生下1名女嬰，但醫護人員隨即發現，女嬰的骶尾部竟有一處花生米大小的贅生物，後續確診為「脊柱裂、脊髓栓繫綜合症」，剛出生僅1個月，女嬰就迎來了第一次手術。看着患病的孩子，徐女士百思不得其解，指6份超聲波報告都顯示胎兒正常，產檢時也沒人告知異常，質疑為何這麼明顯的畸形都沒有檢查出來？

徐女士整個孕期共做了6次產前超聲波檢查，檢查報告均未提及胎兒有異常。（AI生成圖片）

因鑑定費爭議訴訟遭駁回

徐女士夫婦其後查出涉事的醫院不具備三級產前超聲波檢查的資格，而且檢查報告上的簽字也不是醫生本人的名字。徐女士對事件非常氣憤，她帶着相關證據，在2022年9月9日將這家民營醫院以醫院診療行為存在過錯為由，向法院提出訴訟，經法院委託，認定醫方存在「輕微因果關係」的醫療過錯，但鑑定意見中未提到醫療資格和非醫師本人簽字的問題。

同時，醫方對鑑定結果的真實性提出異議，並補充了有徐女士簽字的產前超聲波知情同意書，因雙方一直爭執不休。法院准許重新鑑定，但雙方都不願意預繳費用，鑑定申請被退回。至2023年5月，一審開庭，因徐女士夫婦未預繳鑑定費，導致案件事實無法核實，法院駁回夫婦的全部訴求。到了2024年2月，夫婦要求再審，被法院以同一理由駁回。

2025年12月，法院再審認定醫院存在過錯，判其承擔30%責任，並賠償22,594.07人民幣（約26,103港元）。（AI生成圖片）

產檢違規追責 二審維持賠償判決

徐女士稱實在不明白為什麼是醫院的錯誤，卻需要他們為錯誤負擔責任，至2024年7月，徐女士帶着相關文件向徐州市鼓樓區檢察院申請監督，經調查證實涉事醫院不具備三級產前超聲檢查的資格、相關操作人員無從業資格還有偽造醫師簽字，並且沒有提供產檢時完整影像，檢察機關結合相關法律以及原有鑑定意見，認為該院診療行為存在過錯。

2025年1月，鼓樓區檢察院向原審法院發出檢察建議，2025年12月，法院再審認定醫院存在過錯，判其承擔30%責任，並賠償22,594.07人民幣（約26,103港元）；醫院不服，提出上訴，徐州中院於今年3月經二審後駁回上訴，維持原判。

通過手術後，孩子恢復情況良好，但出院紀錄上顯示，病情終身都有機會復發。（AI生成圖片）

幸好孩子其後恢復情況良好，已經長成可愛小姑娘，但出院紀錄上面清楚地寫着，病情終身都有機會復發。