人寵共融？油塘夫婦將「狗狗飲剩水」倒餐廳咖啡杯　網民斥不衛生

人寵共融是大趨勢，政府修訂《食物業規例》，以便飼主可以帶同狗隻進入已獲批准食肆。惟有網民近日在社交平台公審，指在油塘商場直擊1對夫婦帶同犬隻進入食肆，之後竟然將狗狗喝剩的水，倒進屬於餐廳的咖啡杯，不滿對方此舉等同讓其他食客接觸狗狗「口水尾」，覺得情況有欠衛生。



事件引來不少人批評涉事夫婦行為自私，當中不乏養狗人士，「你喺屋企可以咁，但完全冇諗呢間係餐廳」、「動物是好可愛，但主人處理不好累到動物都給人歧視」、「做主人要顧及他人，以避免（被）無限放大及連累他人（其他狗主）被歧視」。



油塘有狗主夫婦被指將狗狗喝剩的水倒下餐廳咖啡杯，引來網民斥不衛生。（「facebook＠家@油塘」圖片）

油塘夫婦攜愛犬入食肆 將狗狗喝剩水倒咖啡杯

有街坊在facebook群組「家@油塘」圖文並茂發文，指日前到油塘大本型（Domain Mall）商場，發現1對夫婦帶同狗狗進入CP Pancake & Pho cafe餐廳，其間將狗隻「飲剩嘅水倒落咖啡杯」，不滿二人行為等同讓其他食客吃到狗狗的「口水尾」，故批評「妳兩公婆食嘢就食嘢，妳要飲狗口水都唔好要其他人陪妳呀」。

目擊者批不衛生：妳要飲狗口水唔好要其他人陪妳

從相中可見，涉事夫婦當時在店內用餐，1隻黑色狗狗則坐在寵物車內，有在附近用餐女童忍不住上前看狗狗。樓主補充，當時夫婦有自攜摺疊杯供狗狗喝水，但事後卻將狗狗喝剩的水倒進餐廳提供的咖啡杯內，她認為此舉極不衛生，於是拍下照片公審。

樓主指，狗主當時自攜摺叠杯供狗狗喝水，事後將狗狗喝剩的水倒進餐廳提供的咖啡杯內。（AI生成圖片）

網民圍轟狗主缺德：我曾經養狗都接受唔到

帖文引來不少網民和狗主批評相中夫婦行為自私，「咁又離譜喎，我曾經養狗亦好鍾意狗，都接受唔到囉！」、「明顯係狗主無公德心」、「即係以後啲客食狗用過嘅餐具？真係仆X」、「佢覺得好窩心，你喺屋企可以咁，但完全冇諗呢間係餐廳」，有人則認出涉事夫婦，「見過呢兩公婆用餐廳餐具餵狗，帶狗去餐廳唔係問題，你唔好影響到人哋陣間俾食環處搞到要停業清潔呀」。

狗隻獲准進入食肆 網民憂類似情況愈趨普遍

另有留言擔心若然往後批准狗隻進入食肆，類似情況只會更普遍，「隨住啲餐廳開放畀小狗（進入），類似情況愈來愈多」、「所以我唔會去狗狗可（進）入之餐廳」，又認為作為主人應避免寵物和餐具接觸，影響他人對寵物觀感，「做主人要顧及他人，也不能太自私而引起他人不安，以避免（被）無限放大及連累他人（其他狗主）被歧視」、「動物是好可愛，但主人處理不好累到動物都給人歧視，如果狗主做好些，這個問題就不會出現」。

（facebook＠家@油塘）