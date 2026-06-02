攜2犬入麥當勞取外賣！狗主被叫店外等候　網民熱議寵物友善安排

政府修訂《食物業規例》，讓狗主帶狗隻進入獲批准的食肆，食環署早前預計7月內開始容許狗隻進入獲批食肆。本港有網民在Facebook群組「將軍澳主場」表示，今年5月25日晚上大約10時50分，一名身穿跑步裝束的男子帶同兩隻寵物犬進入麥當勞，寵物犬身上繫有狗繩，同時趴在地上，明顯並非導盲犬，男狗主手握狗繩，確保愛犬不會突然跑走。



樓主補充指，男狗主當時叫完外賣，見到顯示板有其外賣號碼，於是入店，卻發現尚未有外賣，他詢問經理，對方見到狗隻後，建議他在店外等候。狗主怒斥自己以為可以提取外賣，要求經理退錢，繼而離開。



一名身穿跑步裝束的男子帶同兩隻寵物犬進入麥當勞，寵物犬身上繫有狗繩，同時趴在地上，男狗主手握狗繩，確保愛犬不會突然跑走。（Facebook群組「將軍澳主場」圖片）

網民熱議應否包容：入去一陣啫

帖文引來大量網民留言，「無所謂啦都係入去一陣啫」、「啲狗仔乖過好多人啦」、「包容下啦」，但亦有人認為「啲網民成日叫包容下、包容下，就係包容得多，啲人就得寸進尺，破壞晒規矩」、「好心啦，𠵱家法例唔得就唔得，你等第日得嗰時，去嗰啲得嘅餐廳啦。下下都話包容，咁咪人人想點就點」。

現時不少人養寵物，施政報告提出放寬《食物業規例》，容許食肆申請牌照，讓狗隻進入餐廳，解除長達30年的寵物狗入餐廳禁令。（資料圖片/夏家朗攝)

政府修訂《食物業規例》 狗主將來可帶狗隻進入獲批准食肆

食環署今年5月22日公布「狗隻友善食肆良好作業及行為指引」，以配合《食物業規例》，指引清晰列明各種情況及須知，例如有兩款狗隻便不得進入食肆、狗主不得容許狗隻上餐桌，若狗主拒絕清理狗隻排泄物，食肆有權自行代為處理並收取清潔費，一旦狗隻對其他顧客造成滋擾，食肆可以邀請狗主帶同狗隻暫離處所，員工亦有權要求顧客提供狗隻牌照，食肆亦須在當眼處張貼「歡迎狗狗」的指定標示，預計今年7月起才正式容許。

獲批准食肆須時刻在入口當眼處，張貼上圖「准許狗隻進入食肆」的指定標示。（食環署圖片）

將軍澳寵物友善商場 批准狗隻落地或使用寵物袋

綜合寵物網站，將軍澳有多個寵物友善商場，當中海天晉滙（Ocean PopWalk ）批准狗隻可以落地，狗主必須遛繩，部份商場規定狗主需要使用寵物袋。

（Facebook群組「將軍澳主場」）