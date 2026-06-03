瑞幸聯乘產品串錯字！Hello Kitty變Heelo Kitty　顧客換貨或退款

內地連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡（Luckin Coffee ）最近與日本卡通貓Hello Kitty聯乘推出兒童節周邊產品（內地兒童節第6月1日），當中除了咖啡色的Hello Kitty成為另類話題外，許多買家發現掛件標籤「Hello Kitty」竟串錯字變成「Heelo Kitty」，紛紛在社交平台晒出「錯體版掛件」照片。



瑞幸咖啡回覆內地媒體查詢時表示，已經接獲相關通知，顧客可以提供下單手機號碼，聯絡門市更換，如果門市無貨，顧客則可申請整單退款。



許多買家發現瑞幸咖啡和Hello Kitty聯乘推出的毛公仔掛件，標籤「Hello Kitty」變成「Heelo Kitty」。（小紅書圖片）

許多買家發現瑞幸咖啡和Hello Kitty聯乘推出的毛公仔掛件，標籤「Hello Kitty」變成「Heelo Kitty」。（小紅書圖片）

瑞幸在這次聯乘活動中推出「Hello Kitty」周邊產品，只要在瑞幸購買售價59.9人民幣（約67.4港元）「指定雙杯套餐」，即送該款毛公仔掛件，目前仍在正常銷售。（小紅書圖片）

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指定雙杯套餐送毛公仔掛件 售價59.9人民幣

瑞幸在這次聯乘活動中推出「Hello Kitty」周邊產品，包括毛公仔掛件、手機掛鏈、紋身貼紙、馬克杯、徽章。今次出事產品是該款毛公仔掛件，只要在瑞幸購買售價59.9人民幣（約67.4港元）「指定雙杯套餐」，即送該款毛公仔掛件，目前仍在正常銷售。

毛公仔掛件標籤「Hello Kitty」變成「Heelo Kitty」

大量買家買到「心頭好」後，卻發現掛件標籤本應是「Hello Kitty」，官方卻串錯字，變成「Heelo Kitty」，買家於6月1日起紛紛在上社交平台上「訴苦」，包括上載「錯體版掛件」影像。

瑞幸在這次聯乘活動中推出「Hello Kitty」周邊產品，只要在瑞幸購買售價59.9人民幣（約67.4港元）「指定雙杯套餐」，即送該款毛公仔掛件。（小紅書圖片）

瑞幸咖啡安排換貨或退款

內地媒體報道，事件涉及遼寧、湖北、江蘇等省市，亦有人稱河北、黑龍江、山東和重慶的買家同樣「中招」，不過有廣東、北京、天津等地方買家表示收到正確版本。針對此次拼寫錯誤事件，瑞幸咖啡回覆指，顧客可以提供下單手機號碼，以便聯絡門市更換，一旦門市沒有該款產品，顧客可以申請整單退款。

許多人想買錯版公仔：留着吧，值錢了

雖然今次瑞幸咖啡「擺烏龍」，但反而吸引許多人想獲得錯版，「絕版周邊」、「留着吧，值錢了」、「感覺很特別」。

（小紅書）