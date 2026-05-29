有片｜男童捱踢怒除眼鏡放大絕　踢錯旁人爆笑神反轉狂吸2億觀看

近期，一名來自烏茲別克的 MMA（綜合格鬥）的教練，在個人社交平台上PO出自己小學員的練習影片，因為劇情太過惡搞且來一個大反轉，在網絡上引發瘋傳，短短一天內竟突破2億觀看次數。



影片中可見，一群年紀看起來仍相當年幼的MMA學員，正在場館內進行對打訓練。

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其中一位戴著眼鏡、穿著藍色衣服的男孩，起初被紅色衣服的對手連踢兩腳，使眼鏡都歪掉。然而，正當藍衣男孩把眼鏡拿下，感覺要認真之時，沒想到他一記迴旋踢卻踢中旁邊對練的其他學員，並不是一開始的對手，超荒謬的劇情神反轉讓整段影片瞬間變成搞笑片，也讓無數網友當場笑瘋。

其實，這位烏茲別克教練除了真的對打影片，平時就很常發搞怪的學員影片，多部影片都達到百萬甚至千萬觀看，這次短短一天就累積2.5億，也讓更多人關注他的社交平台。

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