連登仔熱議男人7大丟架職業　巴士司機上榜　網民：職業兒子最威

上班自食其力，在連登仔眼中也成為丟架職業？有港男生近日於連登討論區發文列出他個人認為的「男人最丟架嘅職業」排行榜，當中包括保安、健身教練、巴士司機等7個職業，帖文隨即引來網民熱議。



有網民表示，「做傳銷/電騙嗰啲先係」、「要打工嘅男人」、「不論任何職業要搭公共交通嘅男人」。亦有人直言「我淨係知最威係職業兒子」、「貧窮限制想像，邊個話人一定要返工」。



該男生於連登討論區發文列出其心中7大最丟架職業，第一名是健身教練，原因是「男人無業遊民先會做健教」。（《大叔的愛》劇照）

該男生於連登討論區以「2026最新『男人最丟架嘅職業』排行榜」為題發文，列出其心中7大「最丟架職業」，第一名是健身教練，原因是「男人無業遊民先會做健教，好X」。

連登仔熱議男人7大丟架職業

其後依次為保安、拉鴨仔船、銷售員（特別是賣衫/地產/保險）、飲食（前線）、賣玩具及巴士司機。

有網民直言，「我淨係知最威係職業兒子」、「貧窮限制想像，邊個話人一定要返工」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

網民：我淨係知最威係職業兒子

帖文引來網民熱議指出，「要返工都是垃圾」、「不論任何車種要自己親自揸車唔請司機的男人」、「其實文員都有少少丟架」、「不如加晒所有藍領落去啦」、「食軟飯算唔算」、「我淨係知最威係職業兒子」。

有網民認為賣保險收入高，不認同是「丟架職業」，「保險搵十幾廿萬1個月都丟架？」、「保險sales可以搵好多錢，有咩咁丟架，不過斷六親係真嘅」。

亦有網民認為做外賣員丟架，「冇外賣師？」，隨即被其他人反駁，「黐X線外賣師咁偉大，我成日好respect佢哋，同埋晚晚大廈執垃圾嘅阿哥」。

相關報道：陪診師成熱爆職業！29歲內地男稱日入千元 「臨時家人」職能曝光

「陪診師」是內地近年一種新興的專業服務職業，為獨居老人、慢性病患、行動不便者、外地就醫者等，提供全程陪同看病、掛號、取藥、繳費及報告遞送等服務，主要參與者是年輕人，既能緩解就業不足，亦能為需要服務的病患提供支援，他們扮演「臨時家人」的角色，不僅協助醫療流程，更提供心理支持與醫囑記錄。而內地近日1名29歲年輕人表示做陪診師最高收入可達日入千元，其個案惹來網民關注，不過他坦言收入並不固定，少的時候只有兩、三百人民幣。



全職陪診師徐先生（化名）在為患者提供陪診服務，聲稱每天收入最多上千元，但收入並不固定。（《瀟湘晨報》圖片）

北京陪診師1小時收費可達50人民幣

《瀟湘晨報》日前報道，長沙29歲男子徐先生（化名）做全職陪診師，其主要收入結構由主營收陪診與接送，代取號以及取報告組成，而當初入行主要是因為身邊及社會上陪診需求較大，之前自己家裡的長者也有這種需求，而他入行後，服務對象以長者為主，也有不少在當地上學、家長不放心的學生。

徐先生稱，他們的團隊已從起初的3人小組發展成現時的專業團隊，他稱陪診師日入最高可達千元人民幣，少的時候有兩、三百元人民幣，收入並不固定，但強調從事陪診師的工作不僅僅是單純的看薪水，更重要的是工作之後的獲得感，甚至形容「每天下班都很開心」。

全職陪診師徐先生（化名）的其主要收入結構由主營收陪診與接送，代取號以及取報告組成。（《瀟湘晨報》圖片）

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陪診師成熱爆職業！29歲內地男稱日入千元 「臨時家人」職能曝光