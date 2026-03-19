陪診師成熱爆職業！29歲內地男稱日入千元　「臨時家人」職能曝光

「陪診師」是內地近年一種新興的專業服務職業，為獨居老人、慢性病患、行動不便者、外地就醫者等，提供全程陪同看病、掛號、取藥、繳費及報告遞送等服務，主要參與者是年輕人，既能緩解就業不足，亦能為需要服務的病患提供支援，他們扮演「臨時家人」的角色，不僅協助醫療流程，更提供心理支持與醫囑記錄。而內地近日1名29歲年輕人表示做陪診師最高收入可達日入千元，其個案惹來網民關注，不過他坦言收入並不固定，少的時候只有兩、三百人民幣。



全職陪診師徐先生（化名）在為患者提供陪診服務，聲稱每天收入最多上千元，但收入並不固定。（《瀟湘晨報》圖片）

北京陪診師1小時收費可達50人民幣

《瀟湘晨報》日前報道，長沙29歲男子徐先生（化名）做全職陪診師，其主要收入結構由主營收陪診與接送，代取號以及取報告組成，而當初入行主要是因為身邊及社會上陪診需求較大，之前自己家裡的長者也有這種需求，而他入行後，服務對象以長者為主，也有不少在當地上學、家長不放心的學生。

徐先生稱，他們的團隊已從起初的3人小組發展成現時的專業團隊，他稱陪診師日入最高可達千元人民幣，少的時候有兩、三百元人民幣，收入並不固定，但強調從事陪診師的工作不僅僅是單純的看薪水，更重要的是工作之後的獲得感，甚至形容「每天下班都很開心」。

全職陪診師徐先生（化名）的其主要收入結構由主營收陪診與接送，代取號以及取報告組成。（《瀟湘晨報》圖片）

「陪診日入千元」惹網民爭議是否價格太高

「陪診月入千元」的個案隨即引發網民熱烈討論，有指北京的陪診師由每小時收50人民幣（約57.4港元）起，部分人質疑是否價格太高。不過，亦有不少網民認為陪診師付出的時間與精力很多，而且要熟悉醫療架構和醫院的運作，認為「這個價格對得起」。

全職陪診師徐先生（化名）的其主要收入結構由主營收陪診與接送，代取號以及取報告組成。（《瀟湘晨報》圖片）

全職陪診師徐先生（化名）稱收入並不固定，最高每天賺逾千元，但有時只有二、三百元。（《瀟湘晨報》圖片）

陪診師需熟悉各大醫院的流程

另1名任職陪診師的張女士表示，其工作需要熟悉各大醫院的流程、結構、各科室、取藥窗口、自助機等位置，往往需要大量的時間精力去摸索，洞察人心也是陪診過程中需要具備的技能，要及時注意患者的情況，適時聯繫工作人員，不同的患者需要有不同的應對措施，那才可以更好的為患者服務。張女士認為，自己多走一步，多一些細心，患者和家屬就可以少走一步、少一些焦慮。

有陪診師指了，自己多走一步，多一些細心，患者和家屬就可以少走一步、少一些焦慮。（AI生成圖片）

陪診師普遍月收入約3,000至1萬人民幣

目前陪診師主要分為個人接單與平台派單，陪診平台包括「桔小跑陪診」、「陽光陪診」等，有陪診師指某些平台抽成達50%，而稱陪診師普遍月收入約3,000至1萬人民幣（約3446至11,487港元）不等，可見「日入千元」並非陪診收入常態。