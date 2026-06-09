一家4口沿網紅路線行奪命野山　困4天彈盡糧絕　消防翻越斷崖解救

盲目跟風野山探險安全隱患大！河北涿州1名男子被網紅行山指南吸引，周末攜帶妻兒4人進鐵駝山遊玩。鐵駝山地形複雜、礦坑溝壑密佈，極易迷路，素有「京西百慕大」之稱，事主一家進山不到半個小時，手機訊號便中斷，無法查看行山指南，但他們仍心存僥倖繼續深入山林，最終徹底迷失方向，被迫夜宿山野。萬幸男子在手機斷電前撥出求救電話自報被困地點，最終被困4天後、「彈盡糧絕」之際獲消防隊解救。



一家四口沿網紅路線行鐵駝山，被困4天後、「彈盡糧絕」之際獲消防隊解救。 （《北京日報》影片截圖）

河北家庭計劃沿「鐵駝山3堂5缸」路線行山

據《北京日報》報道，河北涿州的王先生此前在網絡上見到有人分享「鐵駝山三堂五缸」的網紅行山路線，計劃在周末帶妻子、9歲女兒和6歲兒子沿該路線爬山遊玩。據報道，鐵駝山並非景點，它位於北京門頭溝區與房山區交界處，那裏溝壑礦坑密佈，時有人員被困，素有「京西百慕大」、「北京十大奪命野山之一」之稱。而「鐵駝山三堂五缸」路線是鐵駝山1條網紅路線，因途經3處山洞及5個形似大缸的水蝕坑得名。

一家四口迷失鐵駝山

事發於5月31日上午約10時，王先生將車停在門頭溝潭王路十字路口，與家人行山上山跟風體驗網紅路線「鐵駝山三堂五缸」。一家人原本計劃當日往返，不料進山不到半小時，手機訊號便時斷時續，無法查看行山路線指南。王先生並不熟悉該路線，本該原路折返，但抱着「來都來了」的想法，執意進深山探索。2個小時後，他們徹底找不到方向，迷失在深山中。當晚王先生與妻兒在1塊大石頭上將就睡了1夜。

撥電話自報位置求救 手機斷電失聯

6月2日早上，王先生在某處山頂用電量僅剩7%的手機給「藍天救援隊」撥去求救電話，指自己正身處1個名為「紅坑」的水坑和1塊巨石附近，可能位於「一缸」和「二缸」之間。王先生的手機不久後便自動關機，他們徹底與外界失去聯絡。

警方調用直升機輔助地面搜救。（《北京日報》影片截圖）

一家四口「彈盡糧絕」瀕臨崩潰

6月3日，王先生一家已瀕臨絕境、「彈盡糧絕」，當事人憶述「因為口渴，嘴巴都張不開，只能在山裏撿別人扔的礦泉水瓶找水喝，每次只捨得喝1小口，孩子也從一開始的興奮變得心灰意冷，一家人都非常絕望」。此時，警方已出動直升機輔助地面搜救。

房山區1支60人的消防救援支隊，兵分三路從房山一側進入鐵駝山搜救。（《北京日報》影片截圖）

消防隊兵分三路地毯式搜索 被困人員成功獲救

6月4日約凌晨4時，房山區1支60人的消防救援支隊，兵分三路從房山一側進入鐵駝山搜救，並抽調12名精幹隊員組成「前突小隊」深入鐵線蓮山重點搜尋。據消防員秦坤林透露，當時救援隊翻越谷底斷崖不斷呼喊被困人員，他們在翻過第1道斷崖時終於得到了回應，王先生一家被困在第2處斷崖。最終被困4天後，王先生一家終於逃出生天。