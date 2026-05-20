日本行山被雷劈　11名中學師生魂斷山頭　恐怖的西穗高岳雷擊事故

打雷，指的是雲層中的大氣放電所形成的一種自然現象，雖然威力極強，但直接傷到人的次數其實屈指可數，雖然可怕，但安全仍是受到一定保護的。但在1967年的日本，卻發生了一起雷擊遭難事件，造成了大量學生的傷亡，也讓人類再次體會到大自然的可怕，今天，就讓我們來看看這起「西穗高岳雷擊遭難事故」吧。



好不容易登上山頂 卻突然下起滂沱大雨

1967年7月31日，一群由深志高中二年級學生與教師合計55人所組成的登山小隊從松本市出發前往上高地，並且好好準備隔天的西穗高岳登山行程。這趟行程是深志高中每年的固定活動，帶領學生的教師們也大多數是經驗老道的登山家，更讓人安心與期待接下來的登山活動。

西穗高岳路線示意圖（每日新聞）

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8月1日，55人從上高地出發前往西穗山莊，在幾次的休整下，最後共有46人在大概正中午的時間登上了山頂。

正當他們準備下山時，天空中卻開始下起了混著冰雹的大雷雨，小隊也盡速開始了他們的下山行程。

儘管中間雨勢有稍微停歇，但在經過金字塔峰時，天空又開始下起了大雨，伴隨著大雨而來的，是巨大的落雷聲響。

西穗高岳雷擊遭難事故示意圖（YouTube@ikitekaeru）

一道雷擊劈落 現場一片混亂與狼藉：

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大約1點半左右，就在先頭隊伍準備從獨標下山時，一聲巨大的聲響落下，帶有巨大能量的落雷就這樣劈落下來，有一群學生被雷擊的能量給彈飛，現場頓時一片混亂，走在最前頭的教員，也很快地請另外一位教員前往山莊求援。

很快的，救援隊前往山上進行救援行動，包括負傷者的緊急處置、搬送，學生與教員的安置等等，到了夜晚，已經確定有8人死亡，並且安置在獨標，另外3人下落不明，其餘學生與教員都無事抵達山莊。

隔天一早，長野縣警與自願救助隊再次展開搜山行動，終於在離稜線300公尺處的斜坡上發現剩餘3人的遺體，至此，搜救事件全部結束，這次事件造成11死以及多數傷亡，其中，9人遭受到雷擊而直接身亡，另外兩人則是由於雷擊的驚嚇而摔下山谷而身亡。

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事件震驚全國 關於雷擊的檢討與對處

由於一般的落雷事故通常不會造成如此大量的傷亡，因此，報章媒體也大幅的報導了這起的事件，使得此次事件震驚了全日本，長野縣各級學校一時停止登山活動，甚至是廢止的都不在少數。而率領學生的教員們也在事件後流出究責的輿論，但經過警方的調查與確認，最終並沒有遭到問罪。

1990年代以後，關於當年事故的危險性與原理逐一地被解明，而針對此類事例應該如何防範，日本政府也逐漸發展出具體的安全措施。2008年至2011年，文部科學省發表了一份針對小學至高中的安全以及災害防治教育教材，這其中也有關於落雷的對應方式，2012年更是要求各級學校單位必須進行具體的演練，以達到具體的保護成果。

為不幸遭難的學生們獻上悼念

「西穗高岳落雷遭難事故」展現了大自然的無情，以及在惡劣的天氣環境下，災害隨時有可能會到來。事件過後，深志高校也在正門的玄關前立下了慰靈碑，以撫慰11名因不幸的災害而英年早逝的學生們，我想，我們也只能靜靜的，為學生們獻上默禱與悼念吧。

事件造成了大量學生的傷亡。（YouTube@ikitekaeru）

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