中學生搭紅Van無錢！西裝男斥落車　司機霸氣請客：大個幫返人

香港人看似冷漠，但到緊急關頭，總有人仗義執言。有網民在Threads表示，日前乘搭「紅van」（紅色公共小巴）前往旺角，有中學生上車時使用八達通支付車資，「部機狂響話餘額不足」。男生臉紅不知如何是好，「一隻手拎住部iPhone，一隻手狂摷袋」，後方身穿西裝的男子不耐煩斥責「喂，冇錢就落車啦，阻住晒」，男生即使戴了AirPods，但仍然聽到對方所言，大感尷尬。



小巴司機聞言搖頭大聲喝罵西裝男「你冇細個過咩？邊個未試過冇錢？佢嗰份我請，你唔想等可以落車」。至男生下車前，司機「塞返個硬幣落個細路手心」，提醒他「細路，大個咗有能力，幫返其他人就得」。



有中學生乘紅van時使用八達通支付車資，卻發現餘額不足，後方身穿西裝的男子斥責「喂，冇錢就落車啦，阻住晒」。（《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》劇照）

小巴司機大聲喝罵西裝男「你冇細個過咩？邊個未試過冇錢？佢嗰份我請，你唔想等可以落車」。（《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》劇照）

網民激讚：希望嗰細路可以被司機感染，將來做個善良的人

樓主慨嘆「雖然香港好多時望落去真係好冷漠，但好慶幸自己喺度長大」，帖文引來許多網民留言，「我鍾意嗰句『大個咗有能力，幫返其他人就得』，呢一個係身教，着西裝搵到錢唔一定有教養」、「希望嗰細路可以被司機感染將來做個善良的人，而不是仿效西裝友的劣質人格」、「我試過唔夠錢喺小巴有人幫我畀，都試過喺巴士幫個中學生畀車費，希望大家都畀多啲同理心」。

（Threads@onpai98）