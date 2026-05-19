好人好事｜3歲兒發燒　港媽急送去醫院　感激的士司機忍尿意開車

「天使司機」值得表揚！有港媽於網上發文感謝1名Uber Taxi的士司機，當時3歲的小兒子於晚上發燒，打算去醫院看醫生，走到出邨口並無的士停車候客，召車亦失敗。幸遇到好人的士司機，即使正打算去廁所小便，發現是小朋友生病後，也忍着尿意先載他們去仁安醫院，還教他們用優惠減車費，港媽最終付了現金貼士表達謝意。



有港媽於網上發文感謝1名Uber Taxi的士司機。（《降魔的2.0》劇照）

「的士大哥好好人！」該港媽於Threads發文講述事件，當時3歲的小兒子於晚上發燒，打算去醫院看醫生，「行到出邨口都無的士，call又call唔到」，幸再「行出少少」就見到該好人的士司機。

3歲兒發燒急去醫院 的士司機忍尿意開車

港媽指出，「原本佢係要去解手（小便），話見到我哋抱住小朋友，又戴晒口罩，就即刻叫咗我哋上車，開車去醫院先」。

港媽分享了1張Uber Taxi行程詳情截圖，他們於5月16日晚上9時15分從沙田隆亨邨出發前往仁安醫院，車費僅9元。（Threads@lctyfamily）

港媽：大哥善心係值得我哋畀現金貼士

港媽分享了1張Uber Taxi行程詳情截圖，他們於5月16日晚上9時15分從沙田隆亨邨出發前往仁安醫院，車費僅9元。

港媽解釋，「$9車費係大哥教我哋用佢嗰pair&pay code，即減$20」，而她為表謝意付了貼士，「當然大哥善心係值得我哋畀cash tips（現金貼士）」，感激道「多謝呢位的士大哥，忍住都車我哋去醫院先，謝謝你」。

網民紛紛留言大讚司機，「救人一命，亦救了他人一家，謝謝你的士司機大哥」。（資料圖片）

網民讚司機：救人一命，亦救了他人一家

網民紛紛留言大讚司機，「好人好事，多謝司機」、「救人一命，亦救了他人一家，謝謝你的士司機大哥」、「呢個上次幫助過我，我先趕到見媽咪最後一面」。

網民亦祝願，「的士司機真係好好人，祝福的士司機客人常滿、生意興隆、事事順利、身體健康」、「祝願呢位司機大哥支支大旗，泊車有瓦遮頭」。

（Threads@lctyfamily）