親戚借$14萬助陌生單親媽開店養2小孩　律師聞內情義務擬借款合約

相助何必曾相識！台灣1名律師在Facebook專頁分享1宗溫馨借貸個案，其親戚打算借出58萬新台幣（約14.4萬港元），資助僅透過友人介紹認識的單親媽媽開早餐店以撫養2名子女。律師起初憑從業和個人經歷認為借款多「有借無還」欲相勸，其後思索覺得親戚經濟條件好，且借貸與自己並無直接利益關聯不便多勸，於是叮囑親戚查明細節，自行抉擇即可。



親戚心懷善意，認為閒置資金存放銀行不如助人，堅持借款，善心令律師深受感動，隨後他義務代擬借款合約，列明還款規範與違約條款，並提醒親戚通過銀行轉賬留證以及加簽本票作擔保。文末他寄望早餐店營運順利，借款人依約還款，兩人皆收穫圓滿結局。



蘇律師的親戚想借58萬新台幣給1位單親媽媽開早餐店養活家裡的2個小孩。（AI生成圖片）

親戚擬借 58 萬台幣給單親媽媽開早餐店

台灣律師蘇家宏在臉書粉專上發文分享1個暖心故事。蘇律師有親戚想借58萬新台幣給1位單親媽媽開早餐店養活家裡的2個小孩，不過，該名單親媽媽只是「朋友的朋友」，雙方過去並無交集。親戚向蘇律師求助，詢問能否將錢借出去。

律師初憑經驗勸退 後交由親友自行決斷

出於職業習慣，蘇律師一開始想分析一下單親媽媽故事的真假，根據他過往的借錢經驗，通常是有借無還，若選擇借錢出去就當沒了這筆錢，但他思索過後認為不便過多勸阻，親戚經濟條件好，且萬一有借無還也無須他幫忙承擔。蘇律師便建議這位親戚自己了解具體情況後再認真考慮是否借錢。

善良親戚堅持慷慨借錢 蘇律師：突然看到聖潔的光輝

翌日，親戚還是決定借錢給那位「陌生」單親媽，面對蘇律師的好奇疑惑，坦率直言「反正我目前不缺錢，這筆錢放在銀行，不如拿去幫助這位單親媽媽」，並請蘇律師幫忙準備借款合約。這番純粹的善意讓蘇律師深受觸動「我突然看到聖潔的光輝」，反問自己「單純想要幫助別人，還需要理由嗎？」。

蘇律師義務幫親戚擬定借款合約，在合約中明確借款原因、還款期限和違約責任等細節。（AI生成圖片）

蘇律師義務幫親戚擬借款合約

蘇律師義務幫親戚擬定借款合約，在合約中明確借款原因、還款期限和違約責任等細節，並提醒親戚通過銀行賬戶匯款而不是現金交易，建議他簽本票（台灣法律中具強制執行效力的本票擔保）擔保以確保雙方法律權益。

蘇律師文末祝願該單親媽媽順利經營早餐店，3年後如期還款，希望她和善良的親戚在未來都有正面的人生故事。