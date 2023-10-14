好人好事！柴灣女學生搭巴士驚覺忘帶銀包　熱心男咁代付車資極暖

搭巴士發現沒帶八達通和現金，車長絕對有權趕下車。有一名中學女學生在柴灣上車，發現自己沒有攜帶銀包，未能支付車資，硬着頭皮詢問車長可否之後再付，車長表現少許生氣，訓斥數句後照樣放行。不過女生隨後聽到付款聲，有1名男子走近向她表示已經代付車資，說完隨即下車，令她衷心感激對方，形容「覺得好窩心」。網民大讚「其實好多香港人都好友善」，又鼓勵女生效法助人，「希望你日後都可以同友善叔叔一樣，將呢份助人嘅心推己及人啦！加油呀！」。



樓主登上巴士才發現自己無帶銀包，車長訓斥她數句，但仍容許她上車。（資料圖片/夏家朗攝）

樓主在facebook群組「柴灣人柴灣事」表示，早前1個星期六早上乘搭巴士返學，上車才發現忘帶銀包，身上沒有八達通和現金，只好問車長可否隨後才支付車資。她形容車長「有啲燥」，訓斥數句後照樣容許她上車，她於是走到車廂座位坐下。

巴士駛至下一站前，樓主突然聽到響亮付款聲，1名態度友善的男子走近她身邊，說了一聲「畀咗錢啦」，隨後下車。樓主形容當下不禁哽咽道謝，回校後亦和同學談起此事。樓主形容男子的幫忙「係我一天中不幸中的大幸」、「覺得好窩心」，又有感而發指「或許呢啲就係人情味」，衷心感激對方。

熱心乘客願意為樓主代付車資。（示意圖/資料圖片）

網民大讚「其實好多香港人都好友善」，並鼓勵女生日後同樣助人，「希望你日後都可以同友善叔叔一樣，將呢份助人嘅心推己及人啦！加油呀！」。亦有人提起自己經歷，「多年前追巴士跳上車，同時發現無帶八達通，立刻向後跳返落去。司機叔叔無趕住關門，反而親切問我乜嘢事呀，然後叫我『上返嚟，下次畀返啦！』，感動，多年仍記得」。

（facebook群組「柴灣人柴灣事」）