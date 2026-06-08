每早6時出門！女生上班來回4小時崩潰：看到人潮真的想直接回家

天要上班要經歷長時間車程，的確會令人身心俱疲。台灣有女生在「Dcard討論區」發文表示，自己住在迴龍，公司則在南港，乘搭捷運時，「至少都要排隊3次才擠得上去」，有時候乘搭巴士轉乘捷運時，「看到人潮真的想直接回家，尤其是下雨天」，她崩潰透露每天上班來回共花4個小時。



樓主每天上班來回車程長達4個小時。（AI生成圖片）

台女：能休息的時間不到幾小時

樓主更在帖文指出，每日早上6時許出門，晚上回到家都接近8時，扣除吃飯洗澡，「能休息的時間不到幾小時，又要睡覺」，樓主和同事開玩笑表示「先回家一下，等下再來上班」，在公司時間比在家還要多，「很佩服每天可以通勤上班的人啊」。

文科出身難換工作

樓主考慮過換工作，但住所附近的薪水和工作內容都不符合樓主期待，加上她是文科出身，選擇有限。父母見到女兒「每天要死不活樣」，提議她考入地方公務人員體系，可能可以在家附近上班。

日本一項針對400名打工仔的調查發現，每天通勤超過1小時的人，平均睡眠時間不足6小時，對睡眠品質不滿意的比例高達66.2%。（AI生成圖片）

網民：和坐牢一樣

大量網民留言指不能接受要花４個小時通勤，「不要，健康無敵寶貴」、「通勤來回4小時跟坐牢沒兩樣了吧」、「通勤時間超過30分鐘一律建議租屋，長久下來身心真的會出狀況」。

乘搭公共交通工具 最快都要1小時30分鐘

迴龍涵蓋新北市新莊區、樹林區以及桃園市龜山區，南港則位於臺北市東南部，如果乘搭公共交通工具，最快都要大約1小時30分鐘，若自行駕車，需時40分鐘左右。

研究指長時間通勤影響身心

研究證實長時間通勤對身體與心理產生影響，台灣媒體於今年5月報道，根據健康媒體「元氣網」指出，日本一項針對400名打工仔的調查發現，每天通勤超過1小時的人，平均睡眠時間不足6小時，對睡眠品質不滿意的比例高達66.2%。研究更指出，睡眠不足除了影響專注力之外，也可能提高慢性病風險。另一項英國研究發現，每日通勤時間只要增加20分鐘，帶來負面情緒感受幾乎等於被減薪19%。調查亦顯示通勤超過1小時人士，感受到的壓力是短程通勤者的8倍。

（Dcard討論區）