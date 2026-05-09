用魔法打敗魔法！台灣有打工仔於網上發文分享「00後整頓職場」事件，指出有00後同事的親人離世，欲請喪假竟不獲批准，沒料到00後同事直接在辦公室披麻戴孝上班，震驚整個部門，當天下午主管就被調職。



網民笑說，「00後整頓職場主打1個，你不合作，我就發瘋」、「視訊開着，師父說時間到了就直接在辦公室一起哭一起爬」、「遠端服喪的概念，學會了」。



網民又讚揚00後的勇氣，「本老人十分支持00整頓職場！」、「這代的職場必須靠00後來拯救了」、「謝謝00後幫忙整頓職場，90後已達中階管理層，不便發瘋」。



台灣有打工仔於網上發文分享「00後整頓職場」事件，指出有00後同事的親人離世，欲請喪假竟不獲批准，沒料到00後同事直接在辦公室披麻戴孝上班。（AI生成圖片）

請喪假不獲批 00後披麻戴孝返工

該打工仔於Threads發文分享事件，「00後同事，公司不批喪假，人直接在辦公室披麻戴孝上班，然後整個部門都炸了，當天下午主管就被調走了！」。

樓主又分享，「還有一位朋友00後，在上班時感覺身體不舒服，跟主管請假，主管不批，然後00後直接撥打110把自己拉走，直接把主管看傻了」。

有網民指出，「無良的公司真的超乎你想像的多，如果都沒遇過也沒聽過表示你很有福報」。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

網民：無良公司真的超乎你想像的多

有網民指出，台灣有不少無良僱主，「不要覺得扯，現在台灣職場環境很多很荒謬的事情每天都在發生」、「這就是私人小企業的常態，他們只管工作有沒有人做，你全家死亡關他屁事！」、「無良的公司真的超乎你想像的多，如果都沒遇過也沒聽過表示你很有福報」。

網民分享經歷說，「公司不准接私人電話，讓我錯過接電話，沒見到奶奶最後一面，後來老闆還約談我，說人死不能復生，沒見到就沒見到」、「收到媽媽病危通知，當時是櫃姐上班在做活動，跟主管請假，主管說做完活動才可以走，立馬哭出來，同事們衝去幫我拿包包叫我趕快去」、「前同事家人過世請喪假，來上班後主管問他：妳前陣子放假放得很爽齁。前同事覺得很難過，其他人建議他問主管，她要不要也爽一下」。

網民感激00後改變「有毒」的職場氛圍，「讚爆00後整頓職場，那些倚老賣老的主管最需要被電」。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

網民：讚爆00後整頓職場

網民感激00後改變「有毒」的職場氛圍，「讚爆00後整頓職場，那些倚老賣老的主管最需要被電」、「最喜歡整頓職場的社會新鮮人了！」、「Gen Z 精神，我們要多學習」、「「以前的人總覺得忍一下就過了，現在的人比較像是在說：『為什麼我要把自己耗在這裏？』」。

（Threads@chunxiu.666）