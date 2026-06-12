2小時60個追魂CALL！杭州女極端監控男友被分手　醫揭戀愛腦成因

熱戀中的男女，往往渴望時刻與伴侶保持聯繫，但過度的控制慾卻可能變成了愛情的隱形殺手。浙江杭州1名25歲女子，因極度缺乏安全感，對27歲男友實施「全天候監控」，要求對方必須秒回訊息、隨時配合視像「查崗」。日前男友因開會關機短短2小時，竟狂收女友超過60個「奪命追魂CALL」電話！男友因不堪長期精神窒息，堅決提出分手，豈料女友情緒徹底崩潰，更衝上男友辦公室大鬧砸物，哭訴男子是「渣男」。



深陷情緒內耗的女子日前前往醫院心理科就醫，醫生針對過度「戀愛腦」的問題給出了專業解讀和提醒，警告如果長期放任，很容易誘發持續焦慮、抑鬱情緒，是身心發出的預警信號。



日前男友因開會關手機短短2小時，竟狂收女友超過60個「奪命追魂CALL」電話。（AI生成圖片）

報烹飪班苦心經營感情 極端控制慾成戀愛導火線

綜合內地媒體報道，25歲的小岑與27歲的小金在朋友聚會中結識並墮入愛河，戀愛初期，兩人感情甜蜜，拍拖四個月後已進展到見家長階段，小岑為了這段關係付出不少心血，甚至專門報讀烹飪班，滿心期待與對方長久走下去，然而，隨着投入愈深，小岑的依賴心演卻變成瘋狂的控制慾，只要看到男友與其他女性談天，她便會胡思亂想、徹夜難眠，導致兩人感情在今年春節後開始亮起紅燈。

男友表示，這段戀愛令他感到極度壓抑，他每天必須向女友匯報行蹤，醒着時必須秒回訊息，更要頻繁接受視像「查崗」，完全失去個人私隱與空間。（AI生成圖片）

被分手後的小岑情緒徹底失控，她不僅衝到男友的公司大肆鬧事、砸壞財物，更怒斥男友始亂終棄，怒罵男友是「渣男」。（AI生成圖片）

「上班式打卡」行蹤全監控 男友崩潰分手

男友小金表示，這段戀愛令他感到極度壓抑，他每天必須像上班打卡一樣，隨時向女友匯報行蹤，醒着時必須秒回訊息，更要頻繁接受視像「查崗」，完全失去個人私隱與空間。最讓他崩潰的是，日前因一場工作會議需要關手機，僅僅2個多小時後開機，手機竟顯示有60多個來自女友的未接來電，長期處於高壓管控下，小金身心俱疲，決定提出分手。

被分手後的小岑情緒徹底失控，幻想各種被拋棄畫面，她不僅衝到男友公司大肆鬧事、砸壞財物，更怒斥男友始亂終棄，怒罵其「渣男」，連雙方家長亦加入混戰，令關係徹底破裂。最終，深陷情緒內耗的小岑不得不前往醫院心理科求醫。

醫生指出，大眾常說的「戀愛腦」在醫學上並非心理疾病，其本質是因焦慮型依戀（Anxious Attachment）引發的情緒敏感。（AI生成圖片）

醫生指出非心理疾病 本質屬「焦慮型依戀」

針對這個極端的「戀愛腦」個案，浙江省人民醫院臨床心理科主任醫生廖崢巒指出，大眾常說的「戀愛腦」在醫學上並非心理疾病，其本質是因焦慮型依戀（Anxious Attachment）引發的情緒敏感，往往與個人的成長經歷、依戀模式及自我價值感缺失有關。

醫生提醒，若放任這種狀態惡化，很容易誘發持續焦慮、抑鬱情緒，如果有走極端趨向，就要高度警惕，及時尋求專業心理輔導或治療。

其他報道：人夫戀愛腦失控！向女鄰居狂塞情書兼闖入屋摸胸 上門提親望迎娶

台灣發生男子性騷擾和非禮女鄰居案件。新北市1名人夫迷戀女鄰居，1年多來狂塞情信和傳送示愛訊息，聲稱對方是「命定妻宮」、「緣定三生」，甚至寫下「天賜良緣」等字句，受害人見狀拒絕愛意，人夫竟然趁女鄰居住所大門未鎖，擅自闖入壓制對方強摸胸部，受害人負傷申請保護令，但人夫違反保護令上門「提親」欲迎娶。案件經法官審理後，狠批男被告以「天意」、「仙佛」為名掩飾自己私慾，判囚4年10個月。



高男認為和女鄰居是「天賜良緣」，希望迎娶對方。（示意圖／gettyimages）

男被告︰我們是天賜良緣的

台媒於今年12月報道，案件在士林地院進行審理，涉案高姓人夫和受害人是多年鄰居，但高男傾慕女鄰居，從2022年開始，一直向對方狂塞紙條和信件，內容提及「您一定是我夙世良緣之人」、「我們是天賜良緣的」、「我對您今生之愛，山高海樣深」、「萬一您被人娶走，我會如刀割千瘡百孔」，甚至引用「算命結果」，聲稱仙佛安排他們結為連理，高男揚言願意為她離婚賣屋，更稱「太太若同意，就不算邪淫」。

闖入屋內強摸胸部

去到2024年8月15日深夜，高男發現女鄰居家門沒有上鎖，直接推門入屋，將她壓制地上，繼而搓揉胸部，受害人當場反抗，咬傷高男手指，才得以脫身，繼而向其他人求助。

受害人長期遭到騷擾，而且被摸胸猥褻。（示意圖／gettyimages）

上門「提親」違反保護令

警方接報到場，在屋內發現高男遺留的1雙拖鞋，而受害人臉部、唇部和頸部均受傷。警方和法庭先後向高男發出書面告誡、警告不得違反保護令，以及不得接近受害人，但高男2025年1月在友人陪同下，前往受害人胞兄住所「提親」，擺明違反保護令。

全文請看：人夫戀愛腦失控！向女鄰居狂塞情書兼闖入屋摸胸 上門提親望迎娶