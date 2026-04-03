戀愛腦失控！因女友稱無車丟臉　低收入男向朋友借錢買車下場超慘

戀愛腦失控的人，做事就會變得沒有理性。馬來西亞1名網民匿名投稿指，其1名男性友人月入大約1,600令吉（約3,100港元），在當地屬於低收入一族，但他突然在朋友群組表示要買車，月供500令吉（約990港元）。大家還以為他儲夠錢或得到家人「津貼」而買車，細問之下原來是因為其女朋友一直催促他買車，甚至揶揄「一個男人沒有車很丟臉」，所以在「戀愛腦」影響下，他無視自己低收入的事實，獨自承擔買車供車支出。當大家為他列出買車開支，包括油錢、保險、維修保養、罰單等，但該名窮男仍然打算一意孤行。



正當窮男尚未買車之際，有次大家一起用膳，窮男稱「如果這個月手頭緊一點，你們可以先借我一點嗎？」，其他人詢問「你車都還沒買就沒錢了？」，窮男指出「先跟你們說一聲，可能以後會有這樣的狀況」。大家即時明白到窮男一開始已經想借錢買車，「最後那一餐也成為了我們友誼的終點」。而窮男買車後生活極度拮据，然後女朋友亦與他分手。



大量網民笑言「這種朋友，有等於無」、「朋友之間賒借免問」、「反問他『要女友還是要兄弟？』」、「戀愛腦失控，沒有好下場」。



樓主的男友人一直被女朋友催促買車，揶揄「一個男人沒有車很丟臉」，男友人「就這樣被說到開始懷疑人生」，甚至認為女朋友「講得也有道理」，因而決定買車。（AI生成圖片）

樓主匿名投稿至facebook專頁「GOXUAN」，指其1名男友人月薪1,900令吉（約3,700港元），扣除公積金和保險，只有1,400至1,600令吉（約2,700至3,100港元）到手，屬於低收入人士。

窮男零儲蓄零父幹想買車

但男友人突然在朋友群組內興奮表示要買車，眾人一開始以為他「可能存了一筆錢，或是家裡幫一點」，問完才發現「零儲錢零父幹」，打算月供500令吉（約990港元）買車，並形容「問題不大」。

男友人尚未買車，眾人一起用膳期間，他突然隨意詢問「如果這個月我手頭緊一點，你們可以先借我一點嗎？」，大家明白原來是想借錢買車。（AI生成圖片）

眾人感擔憂 列出買車供車開支勸退

眾人為窮男感到擔憂，指出買車另有油錢、保險、維修保養，「如果不小心還會有、罰單、刮車、小意外，每一樣都要用到錢」，樓主更指，供車開支佔了樓主收入三份之一，超出負擔能力，「結果他還是一句經典台詞：『可以的囉』」。

女友揶揄︰男人沒有車很丟臉

後來眾人才知道為何窮男突然想買車，原來其女朋友一直催促，揶揄「一個男人沒有車很丟臉」，窮男「就這樣被說到開始懷疑人生」，甚至「認真跟我們說他覺得女朋友講得也有道理」，眾人當場沉默。

男友人堅持買車，但生活變得極度拮据，女友亦與他分手。（AI生成圖片）

未買車先預告要借錢

但更離譜的是，窮男尚未買車，當眾人一起用膳期間，他突然隨意詢問「如果這個月我手頭緊一點，你們可以先借我一點嗎？」，大家互相望了一眼，樓主直問「你車都還沒買就沒錢了？」。窮男解釋「先跟你們說一聲，可能以後會有這樣的狀況」，大家就明白對方未買車就已經規劃借錢過生活，以後出現供不起車、保險到期、車輛故障等問題，就會問他們借錢，「到最後那輛車看起來是他的車的車，實際上是我們一起供的車，而我們沒有使用權」。

買車後生活拮据分手收場

樓主形容「那一餐也成為了我們友誼的終點」，窮男最後仍然買了車，但生活變得極度拮据，女友亦與他分手。帖文引來許多網民討論，「他成功了，因為他買了車，不需要女友」、「有車不丟臉，只不過沒有一班兄弟和女友」、「他不應買車，應該買腦去換走他的戀愛腦」。

（facebook專頁「GOXUAN」）