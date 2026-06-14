江蘇古墓水浸！女生堅持參觀涉水而行　淹至大腿陪葬品隨波撞腳

沉浸式體驗現實版《盜墓筆記》？江蘇1名女子參觀白集漢墓遇上墓室積水，不願掃興而歸的她執意涉水入墓愈走愈深，積水一度淹至大腿，漂浮的陪葬器皿隨波晃動，還時不時磕碰到她的腳。孤身涉水探墓的體驗讓女事主直呼刺激難忘，網民笑言「你的膽量比太平洋還大」，亦有人清醒指出「隻身涉水探墓不可取，安全隱患大」。白集漢墓距今已有2000年歷史，墓主身份至今成謎，曾遭盜竊，墓內石雕巧奪天工、精美無比，現作為景區免費對外開放。



江蘇1名女子參觀白集漢墓遇上墓室積水。（《羊城晚報》影片截圖）

女子水中探墓 陪葬品隨波撞腳

據《羊城晚報》報道，江蘇徐州顧女士獨自參觀白集漢墓，恰逢雨天，墓內積水嚴重，但覺得「來都來了」，還是決定深入墓中探索。顧女士初進墓室時水位只到膝蓋，行至深處積水已經浸到大腿，稍微走動一下，水面都會泛起層層疊疊的水波。墓內積水漂着的瓶瓶罐罐各類雜物，甚至漂來的陪葬物品還會撞到腳。水中古墓空曠幽靜，孤身參觀刺激感十足，顧女士坦言這次探墓體驗十分難忘。

網民笑言「你的膽量比太平洋還大」，亦有人提醒「隻身涉水探墓不可取，安全隱患大」，呼籲他人切莫模仿。

顧女士初進墓室時水位只到膝蓋。（《羊城晚報》影片截圖）

水裡漂着的瓶瓶罐罐各類雜物隨波晃動，間或漂來的陪葬物品還會磕到顧女士的腳。（《羊城晚報》影片截圖）

白集漢墓石雕工藝精湛，現被列為免費開放的景區。（《羊城晚報》影片截圖）

白集漢墓石雕工藝精湛，現被列為免費開放的景區。（《羊城晚報》影片截圖）

白集漢墓石雕工藝精湛，現被列為免費開放的景區。（《羊城晚報》影片截圖）

白集漢墓石雕工藝精湛，現被列為免費開放的景區。（《羊城晚報》影片截圖）

白集漢墓石雕精美成景區 墓主身份成謎

據悉，這座坐落於徐州市白集村的東漢古墓已有2000年歷史，墓主身份至今成謎，此前曾遭墓賊盜竊，墓內石刻石雕工藝精湛，紋樣雋美，現被列為免費開放的景區。

其他報道：超感動！婆婆每天揹6幼犬去墓園 背後原因極催淚 網民：好偉大

人與狗的故事感動萬民！韓國有位婆婆，每天不辭勞苦揹着6隻幼犬乘車到偏僻墓地，為的是讓母狗與幼犬見面及餵奶，由於該地有舊房屋要清拆，婆婆不忍狗狗一家無家可歸，打算領回家飼養，可是母狗受了傷不肯離開，婆婆唯有每天帶幼犬回來見她。



事件引起當地市民關注，終成功帶母狗前往醫治，發現牠只是腿有骨折，健康沒有其他問題。不少網民被婆婆的行為感動，「婆婆太偉大！」、「感謝婆婆的付出」。



婆婆每天不辭勞苦揹着6隻幼犬乘車到偏僻墓地。（影片截圖）

綜合外媒報道，有YouTube頻道拍下韓國1名婆婆照顧母狗與其6隻幼犬的感人故事。婆婆被當地市民發現每天揹着6隻幼犬，乘坐公車前往一個偏遠墓地，當她到達時，將幼犬放在地上，遠處便有隻受傷的母狗走過來，幼犬衝上去吸吮母狗的奶。

婆婆指該墓地附近有舊房屋被清拆，母狗在該屋子產下6隻幼犬，婆婆為免狗狗失去家園，想拯救這些狗隻。可是，母狗警覺性極高，婆婆一走近牠便拔足逃跑，婆婆擔心幼犬成了其他野生動物的大餐，於是將6隻幼犬帶回家照顧。

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