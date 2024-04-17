超感動！婆婆每天揹6幼犬去墓園　背後原因極催淚　網民：好偉大

人與狗的故事感動萬民！韓國有位婆婆，每天不辭勞苦揹着6隻幼犬乘車到偏僻墓地，為的是讓母狗與幼犬見面及餵奶，由於該地有舊房屋要清拆，婆婆不忍狗狗一家無家可歸，打算領回家飼養，可是母狗受了傷不肯離開，婆婆唯有每天帶幼犬回來見她。

事件引起當地市民關注，終成功帶母狗前往醫治，發現牠只是腿有骨折，健康沒有其他問題。不少網民被婆婆的行為感動，「婆婆太偉大！」、「感謝婆婆的付出」。



婆婆每天不辭勞苦揹着6隻幼犬乘車到偏僻墓地。（影片截圖）

綜合外媒報道，有YouTube頻道拍下韓國1名婆婆照顧母狗與其6隻幼犬的感人故事。婆婆被當地市民發現每天揹着6隻幼犬，乘坐公車前往一個偏遠墓地，當她到達時，將幼犬放在地上，遠處便有隻受傷的母狗走過來，幼犬衝上去吸吮母狗的奶。

婆婆指該墓地附近有舊房屋被清拆，母狗在該屋子產下6隻幼犬，婆婆為免狗狗失去家園，想拯救這些狗隻。可是，母狗警覺性極高，婆婆一走近牠便拔足逃跑，婆婆擔心幼犬成了其他野生動物的大餐，於是將6隻幼犬帶回家照顧。

而婆婆每天都會帶幼犬回墓地與母狗團聚，有時甚至一天來回3次。漸漸母狗放下戒心，可是仍不肯跟婆婆離開墓園。節目組後來利用誘捕方式，成功抓到母狗帶往獸醫治理傷患，發現只是腿骨骨折，健康狀況良好。

影片曝光後，引來不少網友留言大呼感動，「感謝婆婆的付出」、「一開始誤以為阿嬤殺幼犬，然後埋到墓園，沒想到故事結尾這麼感動」、「這位婆婆好偉大，不僅救了狗狗，還不辭勞勞幫助牠們團聚」。