維族青年網名「路西法」！傳播新疆文化　因貌似「耶穌」海外爆紅

「中國耶穌」靠臉爆紅？流利英語幽默化解文化衝突更出彩！網名「路西法」的內地23歲新疆維吾爾族青年迪力亞爾，透過海外視訊連線平台致力傳播家鄉文化，他因長相酷似西方畫作中的「耶穌」而意外走紅。不少海外網民對迪力亞爾大開玩笑、甚至當場「懺悔」，但亦有人趁機抹黑新疆、發表歧視言論。



內地23歲新疆維吾爾族青年迪力亞爾透過海外視訊連線平台，致力傳播家鄉文化，他因長相酷似西方畫作中的「耶穌」而意外走紅。（抖音＠路西法影片截圖）

迪力亞爾對負面言論從不惱怒爭辯，只是戴上荊棘冠溫和回應，最終成功化解言語衝突、消解外國網民對新疆的刻板印象。相關片段傳回內地掀起熱議，網民大讚「中國耶穌」幽默風趣、機智過人。



迪力亞爾因神似西方宗教畫中的「耶穌」的外貌而在外國網站爆紅。（抖音＠路西法影片截圖）

傳播優秀家鄉文化 因神似「耶穌」爆紅

據《洛杉磯華人資訊網》報道，新疆23歲男子迪力亞爾·阿不里肯木，網名「路西法」（Lusiferr），畢業於北京科技大學土木工程系，此前一直致力於用流利英語分享新疆真實生活、介紹當地風土民情，經常誠意邀請海外民眾到新疆旅遊。日前他因神似西方宗教畫中的「耶穌」的外貌而在外國網站爆紅。

迪力亞爾特意準備1頂荊棘冠，即耶穌經典配飾，以幽默態度去應對攻擊。（抖音＠路西法影片截圖）

迪力亞爾特意準備1頂荊棘冠，即耶穌經典配飾，以幽默態度去應對攻擊。（抖音＠路西法影片截圖）

你是耶穌？ 海外網民對迪力亞爾驚呼

與海外網民與互動 打開跨文化溝通窗口

每次與陌生海外網民連線，迪力亞爾的長相都會令對方大感驚訝，紛紛驚呼「你是耶穌？」。不少人更順勢開玩笑、對着他「懺悔」。相關畫面在外網瘋傳，「中國耶穌」和「新疆耶穌」2個標籤隨即熱爆網絡，意外打開跨文化溝通窗口。

遇上抹黑新疆、發表歧視言論的網民，迪力亞爾從不惱怒爭辯，只是戴上荊棘冠溫和回應。（抖音＠路西法影片截圖）

遇上抹黑新疆、發表歧視言論的網民，迪力亞爾從不惱怒爭辯，只是戴上荊棘冠溫和回應。（抖音＠路西法影片截圖）

網民看到迪力亞爾戴上荊棘冠，馬上軟化語氣。（抖音＠路西法影片截圖）

網民看到迪力亞爾戴上荊棘冠，馬上軟化語氣，主動收回負面言論並道歉，甚至送上祝福。（抖音＠路西法影片截圖）

「中國耶穌」頭戴荊棘冠化干戈為玉帛

眼見網民反應熱烈，迪力亞爾靈機一動，特意準備1頂荊棘冠（耶穌經典配飾）。每當遇上惡意抹黑或歧視新疆的外國連線對象，他都會溫和地戴上荊棘冠，幽默、從容地與對方對話。多條熱播片段可見，部分連線對象一開始態度強硬、滿載偏見，但看到迪力亞爾戴上荊棘冠那一刻，馬上軟化語氣，主動收回負面言論並道歉，甚至送上祝福。

網民讚：以流利英語幽默回應機智化解衝突

事件輾轉傳回內地社交平台，掀起熱烈討論。大批網民認為，迪力亞爾能夠出圈，不只是因為他長相獨特，更在於他處事不卑不亢，面對偏見淡定自若、不急於爭辯，而是憑借純熟英語和輕鬆幽默的口吻機智化解跨文化交流的衝突。

（綜合）

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去異國旅遊竟嘲當地民眾臭，大馬遊客舉動言行遭狂轟！一群馬來西亞遊客到中國旅遊，拍片貶低當地民眾，捂鼻嘲笑路人、司機有臭味，其後該班旅客又被揭乘坐巴士時推擠乘客、當眾批評司機等多種失禮行為。相關影片在中馬兩地社交平台瘋傳，兩國網民一致強烈抨擊該批遊客言行不當。



馬來西亞網紅教師薩利赫（Mohd Fadli Salleh，又譯莫哈末法德里）於Facebook發文狠批涉事遊客有失本國禮儀，擔心此事影響中馬關係。其後涉事馬國女子諾阿希金（Nur Asyiqin Mohd Dalil）在社交平台發文否認指控，而且囂張地揚言追究網民誹謗，惟在輿論壓力下最終公開道歉，承認自己一時衝動、行為過火，但強調並非蓄意侮辱他人，更無意挑起任何跨國衝突，又承諾以後謹言慎行。



頭包披巾、帶着墨鏡的女遊客刻意捂鼻，態度輕佻地以馬來文高呼「好臭」、「不洗澡」嘲諷中國民眾。（網上影片截圖）

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頭包披巾、帶着墨鏡的女遊客刻意捂鼻，態度輕佻地以馬來文高呼「好臭」、「不洗澡」嘲諷當地民眾。（網上影片截圖）

頭包披巾、帶着墨鏡的女遊客刻意捂鼻，態度輕佻地以馬來文高呼「好臭」、「不洗澡」嘲諷當地民眾。（網上影片截圖）

頭包披巾、帶着墨鏡的女遊客刻意捂鼻，態度輕佻地以馬來文高呼「好臭」、「不洗澡」嘲諷當地民眾。（網上影片截圖）

頭包披巾、帶着墨鏡的女遊客刻意捂鼻，態度輕佻地以馬來文高呼「好臭」、「不洗澡」嘲諷當地民眾。（網上影片截圖）

1群馬來西亞遊客到中國旅遊，拍片貶低當地民眾，捂鼻嘲笑路人。（網上影片截圖）

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大馬網民搶先狂轟：有損國家顏面

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