大馬旅客遊中國捂鼻：中國人很臭、不洗澡　遭中馬網民狂轟後道歉

去異國旅遊竟嘲當地民眾臭，大馬遊客舉動言行遭狂轟！一群馬來西亞遊客到中國旅遊，拍片貶低當地民眾，捂鼻嘲笑路人、司機有臭味，其後該班旅客又被揭乘坐巴士時推擠乘客、當眾批評司機等多種失禮行為。相關影片在中馬兩地社交平台瘋傳，兩國網民一致強烈抨擊該批遊客言行不當。



馬來西亞網紅教師薩利赫（Mohd Fadli Salleh，又譯莫哈末法德里）於Facebook發文狠批涉事遊客有失本國禮儀，擔心此事影響中馬關係。其後涉事馬國女子諾阿希金（Nur Asyiqin Mohd Dalil）在社交平台發文否認指控，而且囂張地揚言追究網民誹謗，惟在輿論壓力下最終公開道歉，承認自己一時衝動、行為過火，但強調並非蓄意侮辱他人，更無意挑起任何跨國衝突，又承諾以後謹言慎行。



頭包披巾、帶着墨鏡的女遊客刻意捂鼻，態度輕佻地以馬來文高呼「好臭」、「不洗澡」嘲諷中國民眾。（網上影片截圖）

好臭、不洗澡！ 大馬旅客遊大國嘲諷當地民眾

大馬人遊中國拍片嘲民眾「好臭」惹中馬網民齊狠斥

據《中國報》報道，事發於今年6月15日，網上流出1段影片，見到一群馬來西亞的遊客在中國景點遊覽期間，做出各種具爭議性的舉動。影片畫面見到，數名用披巾包裹頭部、帶着墨鏡的女遊客刻意捂鼻，態度輕佻地以馬來文高呼「好臭」、「不洗澡」嘲諷當地民眾。其後涉事遊客更被揭在旅途上做出多種失禮舉止，包括乘坐巴士時與當地民眾推擠，還險些推倒長者，就連乘搭的士都要當面批評當地司機。

頭包披巾、帶着墨鏡的女遊客刻意捂鼻，態度輕佻地以馬來文高呼「好臭」、「不洗澡」嘲諷當地民眾。（網上影片截圖）

頭包披巾、帶着墨鏡的女遊客刻意捂鼻，態度輕佻地以馬來文高呼「好臭」、「不洗澡」嘲諷當地民眾。（網上影片截圖）

頭包披巾、帶着墨鏡的女遊客刻意捂鼻，態度輕佻地以馬來文高呼「好臭」、「不洗澡」嘲諷當地民眾。（網上影片截圖）

頭包披巾、帶着墨鏡的女遊客刻意捂鼻，態度輕佻地以馬來文高呼「好臭」、「不洗澡」嘲諷當地民眾。（網上影片截圖）

1群馬來西亞遊客到中國旅遊，拍片貶低當地民眾，捂鼻嘲笑路人。（網上影片截圖）

1群馬來西亞遊客到中國旅遊，拍片貶低當地民眾，捂鼻嘲笑路人。（網上影片截圖）

大馬網民搶先狂轟：有損國家顏面

馬來西亞網民最早提出批評，直斥涉事遊客有損國家顏面，呼籲國人外遊必須謹言慎行，尊重當地文化與居民。相關影片隨後流傳至內地社交平台小紅書，內地網民批評該批遊客言論極具侮辱性，嚴重欠缺出外旅遊應有的素養。

大馬旅客當面評價司機。（網上影片截圖）

大馬旅客當面評價司機。（網上影片截圖）

大馬旅客當面評價司機。（網上影片截圖）

大馬旅客當面評價司機。（網上影片截圖）

大馬旅客當面評價司機。（網上影片截圖）

大馬旅客被揭乘坐巴士時推擠乘客、當眾批評司機等多種失禮行為。（網上影片截圖）

大馬旅客被揭乘坐巴士時推擠乘客、當眾批評司機等多種失禮行為。（網上影片截圖）

馬國網紅教師批涉事遊客行為不當

馬來西亞網紅教師薩利赫於Facebook發文，狠批馬國同胞行為不當、欠缺同理心，他直言任何人在自己國家被外來遊客當面侮辱時都必然會感到憤怒。他告誡民眾不要企圖用馬來語發表不當言論，非母語者可借助各種翻譯軟件聽懂內容，網絡資訊傳播力極強，發布言論前應三思，有時候它帶來的後果遠超出個人承受範圍，而該事件經網絡傳播發酵，很可能影響馬來西亞國民日後赴中國旅遊。

馬國女子諾阿希金透過社交平台態度強硬地否認相關指控。（網上圖片）

涉事馬國女起初態度囂張 揚言追究誹謗者

事件在馬國惹來極大迴響，不少媒體跟進報道，其中《中國報》亦持續跟進，而涉事馬國女子諾阿希金於6月18日在社交平台發文，態度強硬地否認相關指控，更囂張地斥責網民散播誹謗內容，損害了她個人名譽與誠信，警告網民勿再惡意猜測與傳播不實資訊，聲稱已委託相關部門及律師團隊跟進此事，會透過法律途徑追究責任，向造謠、誹謗人士採取法律行動。

涉事女子透過個人TikTok賬戶公開道歉。（TikTok@ekyn_wong截圖）

不堪輿論壓力認錯道歉：一時衝動行為過火

不過，在中馬兩國網民繼續一面倒狠批下，涉事女子終不敵輿論壓力，於6月20日透過個人TikTok賬戶「@ekyn_wong」公開道歉，承認此前自己在中國旅遊拍片及出言嘲諷民眾的行為實屬過分，亦表示願意為該事造成的所有不良影響承擔全部責任。她辯稱自己並非刻意策劃、蓄意侮辱他人，更無意挑起任何跨國衝突，並承諾日後會謹言慎行，提高對社會敏感議題的觸覺，吸取教訓，成為更成熟、有擔當的人。

（綜合）

其他報道：北海道旅遊全家雪鞋丟棄酒店房 網民鬧爆失禮：造成酒店房務困擾

出外旅遊行為也要顧己及人。有男網民在網上發現有旅客，在北海道旅遊時，將一家人穿過的舊雪鞋丟棄在酒店房內，還在牆上貼紙條要求酒店人員幫忙丟掉，讓他覺得十分過分，認為這家人的做法丟人現眼，「沒有先詢問過飯店是否能協助丟棄以及費用問題」。不少網民都認為「超沒禮貌」、「很多人會把舊衣物、舊內衣褲丟在旅館，帶新衣物回家，很失禮」。



樓主轉載帖文，認為該女網民的做法太失禮。（Threads@jacky210011）

有男網民在Threads上轉載台灣女網民的帖文，女方指「行李都滿了，只好把這些捨棄在日本，小孩的，明天就穿不下了；大人的，之後應該也不會穿」，還付上相片。相片可見，女網民留下分別兩對成人及兩對小孩的雪鞋，加上一個膠袋及夾雪公仔的玩具夾。

台媽丟下4對雪鞋在酒店房被轟

樓主不滿地表示「行李都滿了就把自己的鞋子直接丟在飯店，還在牆壁上貼紙條要飯店人員幫忙丟掉？！」，認為這樣做太失禮，加上他身為室內設計師，「看到還直接把紙條貼在人家牆面壁紙上也是很怒！」。

女網民已刪去帖文，但樓主轉載的帖文則引來不少網民熱議，「好像很有禮貌，但其實超沒禮貌，就是個自以為是又自我感動的人」、「很多人還提倡舊衣服穿出國，就直接丟在國外不用帶回來了」、「很多台灣人會把舊衣物、舊內衣褲丟在旅館，帶新衣物回家，很失禮」、「丟人，拜託飯店把它運費到付寄回他家」。

全文：北海道旅遊全家雪鞋丟棄酒店房 網民鬧爆失禮：造成酒店房務困擾