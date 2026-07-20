旅日注意｜東京現「大叔團」包圍女性強迫換手袋　疑新型運毒套路

最近如果有計劃去東京玩的朋友，特別是打算去新宿、澀谷逛街的姐妹，先停一下，聽我嘮一件挺邪門的事兒。



近幾個月來，東京歌舞伎町那片兒突然冒出來一夥詭異大叔，神出鬼沒，專門盯着路過的女生下手。

近幾個月來，東京歌舞伎町那片兒突然冒出來一夥詭異大叔，神出鬼沒，專門盯着路過的女生下手。（X）

他們的開場白非常統一，簡直像拿着同一本《厚臉皮搭訕話術大全》在背台詞。不是「美女一個人嗎」，也不是「要不要去喝一杯」，而是上來就盯着你的包，來一句：「嘿，你的包包真好看，是從哪兒撿來的啊？」。緊接着就會拿出自己手裏的廉價包包，一臉真誠地問：「我這個是在百元店買的，要不要跟我交換一下？」。

我請問呢，誰會在路上跟一個陌生人換包啊？

更離譜的是，這絕對不是偶發事件。最近在日本的X（原推特）上，大量女網友po出了自己被騷擾的影片和經歷。相關話題的瀏覽量已經衝破了3000萬次。從曝光的視頻來看，這些大叔往往成群結隊出現，不僅嘴上不饒人，還會直接用身體擋住女生的去路，強行糾纏，不讓人家走。

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一位日本網友在X上憤怒地發文說：

「在歌舞伎町走着走着，突然冒出來好幾個男的跟我說『包包不錯，哪兒撿的？』甚至還有人問我是不是偷來的。他們穿着黑西裝擋路，簡直噁心爆了，這絕對是有組織的吧！」



還有受害者補充道：

「我也有過一模一樣的經歷！他們說的話幾乎一字不差。後來我查了一下，發現從今年4月開始就不斷有人爆料，受害者多得驚人。建議大家如果遇到，直接錄像，然後拿去附近的派出所報警。」



另一位網友則直接開噴：

「這群大叔不僅擋路，還會酸你『一直撿東西，你媽媽會哭的哦』。拜託，這種PUA話術是跟誰學的？能不能趕緊把他們抓起來？」



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不僅普通網友炸鍋，連旅日多年的博主「魚漿夫婦」都專門發帖提醒大家注意安全。他特別提到一個細節：如果你會講日文，反而更容易被這群人盯上。因為一旦他們發現你能聽懂並回應，就會像狗皮膏藥一樣黏上來，纏着你不放。而且，這幫人現在已經不滿足於只在歌舞伎町活動了，隔壁的澀谷街頭也開始出現他們的身影。

那麼問題來了，這群人到底圖什麼呢？日本網友們也是腦洞大開，各種猜測滿天飛。

有人覺得這是新型的「ナンパ塾」（搭訕培訓班）在搞實戰演練。據說背後還有個60多歲的老頭當導師，專門教中年大叔用這種帶點「打壓」性質的PUA話術去搭訕女生。每次搭訕完，這幫人還會聚在一起復盤，互相加油打氣。

據說背後還有個60多歲的老頭當導師，專門教中年大叔用這種帶點「打壓」性質的PUA話術去搭訕女生。每次搭訕完，這幫人還會聚在一起復盤，互相加油打氣。（X）

更多人則覺得這根本不是什麼浪漫邂逅，而是有組織的犯罪前奏。要麼是想通過搭話轉移你的注意力，然後同夥趁機偷東西；要麼就是某些奇怪宗教或傳銷組織在拉人頭。甚至有網友直接斷言：「這百分百是運毒的套路，故意找路人換包來夾帶違禁品。」

不管出於什麼目的，被一群陌生大叔堵在街上強行「換包」，光是想想就讓人後背發涼。所以近期去東京，尤其是要去新宿和澀谷的朋友，千萬記住：遇到有人誇你包包好看要跟你換，頭也別回，直接走！眼神都別給一個！ 如果被攔住了，別猶豫，直接大聲呼救或者跑進旁邊便利店裏報警。

出門在外，安全第一。這年頭，連被誇包包好看都得多個心眼了，真是活久見。

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【本文獲「日本這些事兒」授權轉載，微信公眾號：riben66666666】