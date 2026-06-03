遊日注意｜全日空7月起隨身行李限40×30×20cm　確保放入座位下

暑假計畫前往日本旅遊、並有預計搭乘日本國內線的旅客請務必留意！全日空（ANA）6月1日正式宣布，自今年7月1日起，將嚴格調整乘客隨身攜帶「個人物品（隨身包）」的尺寸限制，新規定要求該物品三邊尺寸不得超過40厘米×30厘米×20厘米，以確保物品能完全放置於前座座位下方。此項變更是依據日本「定期航空協會」所制定的全新行業統一指引，全面縮減了個人隨身物品的容許標準。



隨身行李維持「1+1」原則 總重量限重10公斤

根據ANA公布的最新隨身行李新制，乘客登機時仍維持可攜帶兩件物品的原則，但空間配置與尺寸有了更嚴格的規範。大型隨身行李須放置於座位上方的「頭頂置物架」，個人隨身物品如相機包、提包、皮夾等，限制尺寸縮減為40厘米×30厘米×20厘米，且必須能塞進「前方座位下方」。兩件物品的總重量合計不得超過10公斤。

全日空（ANA）6月1日正式宣布，自2026年7月1日起，將嚴格調整乘客隨身攜帶「個人物品（隨身包）」的尺寸限制。（示意圖/Getty）

日本定期航空協會解釋，過去曾多次發生因旅客在頭頂行李架放入過多或過大物品，導致行李在飛行或開關時掉落、進而砸傷乘客的意外。新指引自4月1日起逐步推行後，已有效降低行李跌落的受傷風險。各航空公司希望透過此舉提升客艙安全，同時減少因調整行李導致登機延誤的狀況，確保航班準時起飛。

告別舊制！日本國內線個人物品規格「全面統一縮減」

過去ANA國內線的個人隨身物品尺寸，是依據飛機機型的「座位數」來區分。在7月1日新制上路後，將不再區分機型，全面改為統一嚴格標準。在過去的舊制中，若搭乘100人座以上大客機，個人物品三邊總和在115厘米以內即可，最大容許至55厘米×40厘米×25厘米。即便是100人座以下的小客機，三邊總和也在100厘米以內，最大容許45厘米×35厘米×20厘米。

然而自7月1日起，不論客機大小，個人隨身物品全面縮減並統一限制在40厘米×30厘米×20厘米以內，且條件是必須能完全放置於前座座位下方。航空業者呼籲，因應新制上路，旅客在出發前應提早自我量測隨身包包的尺寸。為了確保順利登機，旅客也應嚴格遵守各機場所規定的行李託運截止時間，避免耽誤行程。

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