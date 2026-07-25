Netflix韓劇《毛骨悚然的戀愛》熱播　網民見恐怖特效：嚇到跳起

韓劇《毛骨悚然的戀愛》（오싹한 연애）改編自2011年的經典電影《我的見鬼女友》，於7月18日晚正式首播，同時在Netflix上架，討論熱度瞬間急升，至今高居不下。該劇於7月25日將播出第3集，而首2集已直接拿下同時段收視冠軍，後續走勢令人更加期待。



《毛骨悚然的戀愛》在宣傳初期一直主打輕鬆搞笑浪漫氛圍，惟首集播出僅30分鐘，劇情即出現大轉折，螢幕前一幕幕逼真的靈異場面與高水準鬼魂特效接連登場，無預警的驚嚇鏡頭（Jump Scare）讓大批觀眾直呼「被嚇到跳起」！更有網民直言被嚇到，更指「一點心理準備都沒有！」，這種反應卻令劇集更具話題性。



韓劇《毛骨悚然的戀愛》 改編自2011年的同名經典電影《我的見鬼女友》。(Instagram@tvn_drama)

《毛骨悚然的戀愛》女主角是朴恩斌演技常受讚，過去在《非常律師禹英禑》飾演自閉症律師，今次挑戰做霸道總裁。（tvN圖片）

《毛骨悚然的戀愛》3位主角出席發佈會，左起：邕聖祐、朴恩斌和梁世宗。(Instagram@tvn_drama)

甜寵劇變恐怖片？愛情在鬼魂與屍體間萌芽

《毛骨悚然的戀愛》全劇共12集，女主角是朴恩斌，男主角則是梁世宗和邕聖祐，導演李旻樹過去曾執導《為你心動》、《機智住院醫生生活》等劇集，而編劇是崔貞美。這是朴恩斌繼《無人島的Diva》後時隔多年重返愛情題材劇集，她過去在《非常律師禹英禑》飾演自閉症律師，演技有目共睹，這次挑戰霸道女總裁角色，讓大批劇迷直呼「終於等到了」！

擁有「陰陽眼」的財閥繼承人千汝利，遇上極度拍鬼的檢察官馬剛旭，譜出驚慄又浪漫的愛情故事。（tvN圖片）

劇情講述擁有「陰陽眼」的財閥繼承人千汝利（朴恩斌），因這種見鬼體質而不能與人接觸，未婚夫更因見鬼而逃婚。千汝利自此終日戴着手套，並且幫助枉死的鬼魂，結果遇上了「全世界最怕鬼」的熱血王牌檢察官馬剛旭（梁世宗飾）。2人初次相遇是在恐怖的棄屍現場上，馬剛旭最初以為只是巧合，但其後2人接二連三在不同的命案現場相遇，當共同經歷過各種驚險事件後，馬剛旭發現汝利能見鬼的秘密，儘管他極度怕鬼，最終仍決定克服恐懼，與汝利合作破案，2人的愛情就在鬼魂與屍體間悄悄萌芽。

朴恩斌在《毛骨悚然的戀愛》飾演能見鬼的霸道總裁，不能與人有肌膚接觸，所以終日要戴着手套。（tvN圖片）

朴恩斌在《毛骨悚然的戀愛》飾演能見鬼的霸道總裁，不能與人有肌膚接觸，所以終日要戴着手套。（tvN圖片）

朴恩斌在《毛骨悚然的戀愛》飾演能見鬼的霸道總裁，不能與人有肌膚接觸，所以終日要戴着手套。（tvN圖片）

朴恩斌一旦與人直接有肌膚接觸，對方就會撞鬼。（tvN圖片）

網民：被嚇得去洗手間都要開亮所有的燈！

觀眾看劇集看海報，第一印象還以為是甜寵劇，沒料到竟是重金打造電影級鬼魂特效的恐怖劇，不斷出現的屍體和鬼魂，一幕幕突如其來、極度逼真的驚悚畫面，各種特效令網民直呼「好恐怖」。在第1集播出後，大量網民湧入社交平台留言：「開頭明明笑著看的，下一秒被嚇得去洗手間都要開亮所有的燈！」

女神朴恩斌重返愛情題材劇集《毛骨悚然的戀愛》。（Instagram@eunbining0904）

梁世宗飾演拍鬼的檢察官馬剛旭。（tvN圖片）

邕聖祐飾演的富二代姜珉煥，一直喜歡着千汝利。（tvN圖片）

鬼魂特效逼真 糅合浪漫創高收視

《毛骨悚然的戀愛》的製作團隊在靈異視覺效果上下足功夫，無論是鬼魂的細節化妝、光影渲染，還是氛圍營造，都達到了極高的完成度。正因為毛骨悚然的靈異現場，遇上令人心跳加速的羅曼史，才能碰撞出了獨特的觀影體驗，令劇集首播即話題度攀升，取得3%的收視率，連續2集位居韓國付費電視同時段收視冠軍：第2集收視即攀升至5.3%、分段收視更最高達6.2%，足見劇集成功吸引更多觀眾。

韓劇《毛骨悚然的戀愛》預告影片劇照。（YouTube@Netflix K-Content）

雖然場面嚇人，但劇集仍獲得大部分觀眾正評，不少人大讚劇情張力十足，以「恐怖＋浪漫喜劇」作為賣點，用輕鬆幽默的節奏搭配案件推理與戀愛元素，加上逼真的恐怖特效，已達到先聲奪人的效果，7月25日播出新一集，自然令觀眾更加期待！

(綜合)

其他報道：慘過韓劇│爸娶繼母趕女 北大女6年後富貴還鄉悉「心碎真相」淚崩

這是韓劇橋段，還是八點檔連續劇的狗血劇情？網上早前流傳1則網絡帖文，指內地1名女生在2歲時媽媽病故後，一直與父親相依為命，父親更聲稱不會再婚，但卻在女兒讀中學時竟娶「阿姨」作繼母，她18歲時更遭父親狠心趕出家門，自此斷聯。女生後來靠自己努力讀書考上北大，畢業後獲高薪厚職，6年後決定趁父親65歲生日時回鄉炫耀，沒料到繼母才公開當年趕出家門的真正原因，令女生當場崩潰心碎。



不過，事件被海外華文媒體引述，報稱是「內地媒體報道」，但沒有列明出處，《香港01》記者在網上搜尋後，未有發現具公信力的新媒體報道過，反而是一些網站的「公眾號」在轉載，並非已被查證的正式報道。另外，「女主角」從沒有露面受訪，事發地點不詳，而帖文的附圖多是網絡圖片，其中1張女生掩臉的照片亦沒有具體資料，加上是在一些知名農場網站刊出後轉載，有網民質疑是網上流行的「創作文」，直指是為博點擊流量。



該女生在2歲時經歷喪母之痛，父親自此身兼母職，在外打2份工作幫補家計，撫養女兒成長。（《無價之寶》劇照）

網上流傳的帖文約於今年8至9月期間瘋傳，其後不時再被翻出，當中除了海外華文媒體，亦有越南媒體刊載，女生的年齡背景略有不同，多個網站指她是北大生，現年30歲，個別則沒有說明其背景。

帖文大意指該女生在2歲時母親病逝，父親自此身兼母職，打2份工作幫補家計，悉心撫養女兒成長，竭盡所能提供最佳條件。即使不少人勸父親再娶，以照顧女兒及雙親，他仍保持原則堅拒再婚，女兒亦視作承諾。詎料，在女生讀中學時，父親竟突然娶了繼母，要求女生稱呼她「阿姨」。

自此之後，父親對女生的態度相當嚴厲，還要求她跟繼母學做所有家務。而在她18歲考入北京大學時，父親只給1萬元人民幣生活費，隨即狠心將她趕出門，當時更說出一番話：「你已經是可以獨立生活的成年人，我不再有扶養責任與義務。這1萬元足夠你在大城市待一段時間，以後你的生活費、學費自己賺，賺不到就退學，爸爸不會跟你有任何關係，所以沒必要打電話，爸爸不會接。」

在女生讀中學時，父親竟突然娶了繼母，要求女生稱呼她「阿姨」。（《繼母與女兒的藍調》劇照）

女生聽後雖然沒有傷心流淚，但也感到非常氣憤，認為父親再娶後，與自己的關係一落千丈，又深信其實父親終有一天會拋棄她。父女斷絕聯絡6年，女生在大學畢業後獲得高薪厚職，於是抱着「想看父親會不會後悔」的心態回鄉，更特意在父親65歲生日回去。

全文：慘過韓劇│爸娶繼母趕女 北大女6年後富貴還鄉悉「心碎真相」淚崩