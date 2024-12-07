人妻偷吃男閨密？人夫怒提告　法官引韓劇《媽媽朋友的兒子》咁判

韓國流行文化近年在全球大受歡迎，連劇集都成為判案考材料？台南1名人夫認為妻子與1名已婚的中學主任出軌，指控他們表現過於親密，雙方醠互稱「閨密」，認定他們超出普通朋友關係，向2人索償90萬新台幣（約23萬港元）。但法官認為，「閨密」一詞通常用來稱呼好朋友，儼如丁海寅主演的韓劇《媽媽朋友的兒子》中角色徐潓淑（男主角的母親）與郭世煥（徐潓淑的上司）的關係，故裁定人夫證據不足敗訴。



蘇姓人夫認為妻子和男閨密有染，惟法官以韓劇《媽媽朋友的兒子》的角色關係，判決他敗訴。（《媽媽朋友的兒子》海報）

人夫控訴妻與男閨密來往親密

案件在台南地院審理，判決書指出，蘇姓人夫提告，表示自己與施姓妻子結婚後育有2名子女，感情要好；惟由2021年起，施女就與擔任中學主任的陳姓男友人來往親密，包括送贈甜品，而且他們會在深夜互傳短訊，討論「這個可以清理乾淨嗎？」，懷疑內容提及施女弄髒陳男的私人空間或遺留體液，施女甚至關閉聊天室訊息通知功能，避免螢幕跳出訊息通知，相信不想被身為丈夫的蘇男見到。

蘇男更留意到，妻子除了偷買避孕套和情趣用品之外，更和陳男分別在2022年1月25日和同年2月13日，先後在社交平台上載他們在日式料理餐廳用膳的照片，雙方特別提到這是「閨密」聚會，令到蘇男懷疑他們並非「閨密」關係，超出一般男女互動，加上施女要求蘇男將車牌號碼改成6601，剛巧陳男車牌是6610，加深蘇男懷疑。

施女和陳男承認有互動，但只是普通朋友關係。（《媽媽朋友的兒子》電視截圖）

人夫索償90萬新台幣

夫妻關係開始大不如前，施女產生離開家庭的想法，蘇男試圖透過議員要求陳男工作的學校處理，認為2人同樣侵犯其配偶權，於是提告向他們索償90萬新台幣（約23萬港元）。

２名被告在庭上辯稱，雙方只是普通朋友關係，當中施女表示，稱呼陳男為「閨密」，根本沒有超出正常社交分際，用膳當日，她先向對方請教工作上開發票問題，隨後順便一起用餐。陳男亦解釋，上載照片是記錄日常生活，和情人節無關，直到被蘇男起訴，才知道女方已經結婚。

法官認為，雙方互稱「閨密」，就好像韓劇《媽媽朋友的兒子》中徐潓淑（左）與郭世煥（右）的關係，判處人夫敗訴。（《媽媽朋友的兒子》電視截圖）

法官引用《媽媽朋友的兒子》作出裁決

法官認為，目前證據未能證明雙方有不正當來往，相關指控只是蘇男的個人臆測，另外，「閨密」指閨中密友，通常形容沒有戀愛關係的好朋友，就好像韓劇《媽媽朋友的兒子》中徐潓淑與郭世煥的關係，裁定證據不足，判處人夫敗訴和負擔訴訟費用，但案件仍可上訴。

韓劇《媽媽朋友的兒子》由丁海寅和庭沼玟主演，當中角色郭世煥和徐潓淑是男上司和女下屬的關係，私底下關係則是「朋友以上，戀人未滿」。

（綜合）