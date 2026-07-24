單身媽聽兒勸交友　遇暖男「帶看房擬婚」　岳父母登門驚揭有妻兒

據日本電視台報導，近日住在愛知縣的一名35歲單親媽媽吉田由美子（假名），遇到一起婚戀詐欺案。她獨自撫養兒子，每天都忙於育兒和工作，在離婚後的9年間，完全沒有交往對象。當時12歲的兒子跟她說「媽也該為自己著想了」，她因此註冊限單身人士使用的交友軟體，並認識了一名自稱離婚的男護理師。



男方在交往初期便宣稱「以結婚為前提」，用各種謊言塑造單身形象。兩人交往長達1年3個月，連女方的家人都將他視為準新郎。為了騙取信任，男子謊稱前妻虐童才離婚，甚至準備了婚戒與婚姻登記書，還帶著女方與其兒子看房、旅遊，扮演極為貼心的「準爸爸」。

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直到某日男子的岳父母突然登門尋人，女方才驚覺自己淪為第三者，而對方早已結婚且育有兩子。這場殘酷的背叛讓女方遭受重創，不僅罹患躁鬱症被迫辭職，兒子也留下嚴重的心理創傷。

受害女方隨後向法院提告，以「貞操權受到侵犯」為由求償330萬日圓（約16萬港元）。雖然被告男子辯稱未有具體結婚協議，企圖減輕責任，但名古屋地方法院加藤優治法官於7月21日判該男子須賠償121萬日圓（約5.7萬港元）。法官指出，被告不斷向女方及其家屬展現強烈結婚意願，同時維持包含性關係的交往，嚴重背叛信任並帶來極大精神痛苦，因此認定侵犯貞操權成立。勝訴的女方對此表示，121萬日圓根本無法撫平她與兒子被毀掉的人生，呼籲司法應更重視隱瞞結婚史的嚴重性，別僅視為一般男女的感情糾紛。

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