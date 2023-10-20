性感女護士色誘已婚男病人　「病房內激戰」全拍下　後續超狂展開

俄羅斯一名42歲已婚男子，日前到莫斯科一間醫院接受泌尿科治療時，被一名身材姣好、面容精緻的女護士色誘，經不起誘惑的他於是在住院期間與其發生性關係。



未料事後女方竟拿著偷拍的性愛影片向他討要8.4萬英鎊（約80萬港元）的鉅款，更威脅男子若不給錢就要將一切告訴其妻子。

衝動的代價如此慘烈，令他後悔莫及。

男方跪求讓他「分期付款」 女護士真的這樣做（點圖放大閱讀）：

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據《每日星報》報導，42歲的尼可拉（Nikolai）因泌尿疾病到俄羅斯老年學研究和臨床中心（Gerontological Research and Clinical Centre）看診，認識了同為42歲的美麗女護士卡緹亞（Katya）。

由於卡緹亞身材相當火辣，尼可拉便對她產生了性幻想。

在一次看診過程中，當醫生正在治療他的生殖器官時，卡緹亞突提出要以「另一種方式」協助他康復。

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當晚巡房時，卡緹亞便刻意色誘尼可拉，尼可拉也意識到自己「開始變得強壯」，經不起誘惑的他於是與卡緹亞在病房內發生性行為。

然而令他沒想到的是，卡緹亞事後竟拿著偷拍的性愛片向他勒索8.4萬英鎊，否則就要對其妻子揭穿一切。

為了堵住卡緹亞的嘴，尼可拉先行支付了840英鎊（約8000港元），並懇求讓他分期付款、別將事情告訴妻子。但食髓知味的卡緹亞卻接著要求尼可拉支付更多「封口費」，並要他跟妻子離婚。

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眼見尼可拉不同意，卡緹亞則轉向聯絡尼可拉的妻子，除了向她揭穿丈夫的背叛，也公開兩人的不雅照，揚言若不離婚就把事情鬧大。

對於卡緹亞的威脅，尼可拉也不忍了，直接到當地警局報案。

據報導，警方目前已對此事展開調查，若勒索罪名成立，卡緹亞不僅工作不保，也將面臨漫長的牢獄之災。

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