六合彩結果｜今期7.30頭獎2500萬即時攪珠｜中獎號碼+派彩獎金

今期六合彩攪珠結果出爐！六合彩Mark Six在星期四（7月30日）進行的攪珠，若以10元一注獨中，估計頭獎可獲高達$25,000,000元彩金。唔講咁多，快快拿出你的六合彩，對一對中了多少個號碼！六合彩獎金｜中三四五個字有幾多錢？獎金算法/領取安排/分配

7.30今期六合彩攪珠結果／派彩

六合彩由晚上9:30開始，小編正睇直播，即時更新六合彩攪珠結果！

六合彩結果｜今期7.30頭獎2500萬即時攪珠

中獎號碼：1、2、14、17、23、35、特別號碼 ：48

攪珠期數：26/82

預計頭獎：$25,000,000

資料來源：香港賽馬會

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頭獎：每注獎金$--，--注中

二獎：每注獎金$--，--注中

三獎：每注獎金$--，--注中

六合彩｜中獎獎金算法

六合彩中獎獎金算法 中獎 中獎號碼 獎金 頭獎中6個字 6個「攪出號碼」 因應中頭獎注數有所不同 二獎中5.5個字 5個「攪出號碼」+「特別號碼」 因應中二獎注數有所不同 三獎中5個字 5個「攪出號碼」 因應中三獎注數有所不同 四獎中4.5個字 4個「攪出號碼」+「特別號碼」 $9,600 五獎中4個字 4個「攪出號碼」 $640 六獎中3.5個字 3個「攪出號碼」+「特別號碼」 $320 七獎中3個字 3個「攪出號碼」 $40

六合彩資料圖片

8.01下期六合彩攪珠

今期未中都唔緊要，下一期六合彩將會在8月01日攪珠。

攪珠期數：26/083

預計頭獎：

截止買六合彩時間：8月01日晚上 9:15

近10期六合彩結果號碼

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