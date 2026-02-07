六合彩獎金｜中三四五個字有幾多錢？獎金算法/領取安排/分配

六合彩中獎｜六合彩中三四五六有幾多錢獎金？想知中幾多個號碼可以拎獎金？六合彩點樣派彩？六合彩中獎獎金算法，領取獎金安排，領獎期限，獎金分配及注項種類，包括複式注項、膽拖注項等等，以下一一話你知！



（資料圖片）

六合彩｜中獎獎金算法

每期六合彩攪珠會從49個號碼中攪出7個號碼。首六個號碼稱為「攪出號碼」，而第七個號碼會稱為「特別號碼」。六合彩一共設有7個中獎獎項，以每注10元投注計算，中三個字有獎金40元，中三個半字有獎金320元，中四個字會有獎金640元，中四個半字有獎金9,600元，而中五個字或六個字則屬於二或三獎，每期獎金都會因注數而有所不同。

頭獎中6個字：選中6個「攪出號碼」 ，因應該期獲中頭獎注數有所不同

二獎中5.5個字：選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」，獎金因應中二獎注數有所不同

三獎中5個字：選中5個「攪出號碼」，獎金會因應中三獎注數有所不同

四獎中4.5個字：選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」 ，固定獎金港幣9,600元

五獎中4個字：選中4個「攪出號碼」，固定獎金港幣640元

六獎中3.5個字：選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」，固定獎金港幣320元

七獎中3個字：選中3個「攪出號碼」，固定獎金港幣40元

（資料圖片）

六合彩｜領取獎金安排

1. 使用現金，於投注站的窗口投注

如獎金為100萬元或以下，中獎者可直接前往任何一間場外投注處或馬場投注櫃位領取。如獎金為100萬元以上，則需前往跑馬地體育道一號香港賽馬會總部大樓領取。

2. 電話投注

當六合彩派彩後，系統會開始發放獎金，而獎金將自動存入投注者的投注戶口內。

3. 網上投注

若該中獎注項是透過電話投注服務、智財咭、互動服務或「固定指示」服務投注，獎金將自動存入客戶的投注戶口內。

六合彩領取獎金期限

中獎者必須於公佈攪珠結果日起計60天內前往領取獎金，如在有效期內仍未領取的獎金將一律沒收。舉例如果於3月1日所舉辦的攪珠中獎，中獎者則需於3月1日至4月30日內領取。

相關報道：最慘六合彩│港男選中$1200萬六合彩6個號碼 卻1原因無法領獎崩潰

（資料圖片）

六合彩｜派彩獎金分配

頭獎，二獎及三獎的獎金金額每一期都會有所不同，如頭獎或二獎無人中獎，獎金將會撥入下一期攪珠的頭獎基金作「多寶」的金額。

（資料圖片）

六合彩｜注項種類

1. 單式注項

單式注項即是從1至49中選取6個不同號碼。

2. 複式注項

複式注項是從1至49中選取7個或以上不同號碼，可每注5元並以「部份注項單位」投注或以10元購買全注，例如選取了1,2,3,4,5,6 及 7，七個號碼複式注項，就可以拆為七注單式注項，並組成以下組合：

3. 膽拖注項

從1至49中選取一至五個號碼作膽，加上其他號碼作為配腳，作膽之號碼將包括在每一注的注項中，可以選取每注5元作「部份注項單位」投注。例如選取了1及2號作膽，並選取3,4,5,6 及7號作配腳， 兩膽五配腳的注項就可拆為以下的組合：

4. 隨機注項

如投注者沒有心水號碼，亦可以購買電腦票，由電腦為你隨機挑選號碼，投注者則不需要要花時間諗號碼。