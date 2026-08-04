日本電車到底可不可化妝？她疑惑多年　網民分兩派熱議：看過高手

各國對於公共空間的規範與民眾接受度不盡相同。在日本，乘客能否利用通勤搭車時間梳妝打扮，是許多遊客心中充滿好奇卻始終沒有標準答案的疑惑。近期有女網友在Threads上發文提問：「日本電車上能不能化妝呀，我疑問了好多年。」



貼文一出，部分網友認為不妥

「對日本人來講行為不禮貌」

「沒有明文規定不行，但會被一些人覺得沒有禮貌」

「補妝可以吧，化妝太迷惑（困擾）了」

「沒有明文禁止，只要自己不尷尬」



示意圖（Unsplash@琎达 黄）

但也有不少人表示其實很常見：

「上次看到一個日本女生從素顏到全妝，只能說技術超好」

「如果搭山手線經過池袋新宿原宿那段，也是很多日本妹子會在車上補妝」

「JR看到過好多次」

「我見過很多日本人在電車上化妝，還有織毛衣、卸牙套的」

「可以，不過人多的話你也沒辦法化妝，電車超擠」

「看見上班族畫過，根本沒人在意」

「6月去大阪，日本妹子就在電車上畫，超強，眼線都沒歪」



過去內地曾有將「在高鐵上化妝」列為不文明行為的爭議，也有女網友在Dcard發文詢問「大家會討厭在公共運輸上化妝的人嗎？」。原PO表示自己補粉時雖擔心手滑灑到人，但並不認為這是公共交通上的不良行為，除非對方拚命敲外殼抖粉、噴定妝或防曬噴霧，否則多數化妝都能接受。

延伸閱讀：搭車化妝好失禮？網民反撐冇問題 向一類人致敬：完全可以體諒

+ 10

當時貼文底下，不少網友體諒通勤族辛苦：

「不會，因為有些人需要天天早起通勤，可能沒時間化妝，所以我能體諒」

「完全不會，不要弄髒環境或干擾別人就好」

「完全可以體諒，上班早起畫全妝，還要通勤的話真的太可憐了」



但也有部分網友介意：

「一個理由是怕用到我，尤其剎車的時候；另一個理由是會吸到粉味，我不喜歡吸粉味」

「超討厭在那邊抖粉的，附近的人會吸進去誒，噴東西、抖粉太超過了，補個口紅倒是沒差」

「如果是坐在我旁邊，化妝會一直動來動去，感覺很煩躁」



延伸閱讀：地鐵乞人憎行為｜兩女不停咁做乘客火滾 過來人認同：想打佢一身

+ 15

延伸閱讀：

15歲少年身高停滯 醫照骨齡「剩半年」：打生長激素也來不及救

店員多找錢爽收下？律師警告「恐犯侵占罪」：有人曾被判刑

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】