地鐵「煉獄車廂」開啟？通勤族怨被臭到崩潰　十大異味狐臭登榜首

隨著氣溫逐漸升高，搭乘大眾交通運輸工具的「氣味問題」再度引發討論。



有網友在社群平台Threads發文表示，雖然夏天尚未正式來臨，但近期搭乘捷運時，已明顯感受到各種氣味混雜，包括體味、頭髮油垢味、狐臭、衣物未乾的潮濕味，甚至還有尿騷味與廚餘味，再加上刺鼻香水交錯，讓人直呼「地獄車廂季節再度開啟」。

許多通勤族都會搭乘捷運、公車來上班上課，但夏天天氣悶熱容易流汗，也讓不少人抱怨搭乘大眾運輸工具時會聞到異味。（圖/翻攝自threads）

原PO指出，自己只是如實描述通勤時的感受，並未針對特定族群，同時也強調台灣大眾運輸依然便宜且乾淨，因此仍會持續搭乘。不過貼文曝光後，引起大量通勤族共鳴，不少人留言表示：

「人擠人時汗臭味真的逃不了」

「今天已經被狐臭攻擊一波」

「還有男性汗臭味，那個味根本都逃不了，人擠人時真的會崩潰」

「我還是有戴口罩，但是移工刺鼻香水味還是聞得到」

「汗酸跟狐臭味超可怕」

「捷運應該讓冷氣再冷一點，是可以改善味道」

「在大眾交通運輸中我都是戴口罩的，防飛沫和味道」



還有網友提到，問題不僅在於流汗本身，而是缺乏基本的體味管理習慣，例如未及時更換衣物或使用止汗產品。有留言指出，「其實很多人不知道自己有味道」，也有人呼籲「至少上車前換件乾淨衣服」，顯示氣味問題在密閉空間中特別容易被放大。

有些人為了避開難聞的氣味，寧願自己開車或騎車，不然就是搭乘的士：

「所以我寧願自己騎車或開車，也盡量不要坐大眾運輸」

「只能都坐Uber了」

「自己開車騎車就沒這些問題了」



《網路溫度計》2025年整理出「十大令人尷尬的身體異味聲量排行」，包含鼻腔異味、汗臭、私密處異味、頭臭等，最多人點名的就是「狐臭」，因為這類味道通常濃烈、具辨識度，即使噴香水也很難完全蓋住。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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