您選對了嗎 ? 孩子動靜態生活大不同 蔡司近視控制方案全覆蓋

香港學童的學習環境充滿挑戰，在繁重的學業與密集的課餘活動雙重夾擊下，香港兒童的近視率更是冠絕亞洲。不少家長也意識到近視問題，但只是配副「看得清」的眼鏡，卻忽視了長遠的風險，因此近視控制才是重點。然而，每個孩子的生活習慣與配戴條件不同，選擇合適孩子日常習慣的方案至為關鍵。



動態靜態選擇各不同

因應孩童習慣選擇 方能做到最有效的近視防控

不是所有兒控品牌都能兼顧孩子不同的日常習慣，蔡司作為近視防控的專家，除了產品具權威認證外，更能提供適切的不同兒控方案及精準的驗光流程，才能應對像軒軒和晴晴這樣的香港學童所面對的變化多端與繁重的學業與日常環境。

小學三年級的軒軒性格較為文靜，課餘時間喜歡閱讀實體書，並經常長時間使用平板電腦學習及觀看影片。在長時間、近距離專注於電子屏幕時，軒軒的視線需要在畫面各處頻繁且細微地游走。

小四的晴晴是學校游泳隊成員，熱愛籃球。戴著框架眼鏡去游水或打波，顯然不切實際，除了鏡架容易滑落損壞，汗水與霧氣更嚴重阻礙視野。如果日間不戴眼鏡，晴晴又會因為視力模糊而影響運動表現和安全。

蔡司憑藉前瞻性的光學技術，率先在市場上成為首個同時提供全方位近視控制光學鏡片及角膜矯形鏡（OK鏡）的品牌。

動態與靜態生活

蔡司全方位防護近視加深

蔡司MyoActive近視控制鏡片 靜態孩子的全方位守護

軒軒經常長時間看書和使用平板電腦，視線頻繁在屏幕間游走。蔡司MyoActive的M.O.V.E.微光學動態結構正是最適合他的選擇，鏡片能提供持續變化的離焦刺激，打破傳統鏡片的靜態離焦設計，有效長效控制近視；加上能減低視線切換時的突兀感，讓軒軒無論閱讀書本或看電子屏幕，視野依然平穩舒適。

M.O.V.E. 微光學動態結構：採用全新獨特設計，鏡片結構隨機旋轉排列且連續起伏。

持續活躍刺激：隨著視線移動，源源不斷為視網膜提供豐富多變的離焦訊號。

加強控制成效：透過提供持續激活訊號的獨特設計，提供更有效的近視控制效果。12 個月臨床數據證實，超過 3成配戴者更出現近視與眼軸雙回退¹。

蔡司myOK角膜矯形鏡 動態孩子的最佳夥伴

晴晴熱愛游水打籃球，運動時戴眼鏡易滑落起霧，不戴又視力模糊。蔡司myOK角膜矯形鏡即是她的最佳選擇，晴晴只需於夜間配戴角膜矯形鏡，日間除下後即可無顧忌地盡情運動。

專為亞洲兒童設計： 貼合角膜特徵，配戴更舒適，定位更精準。

親水易護理： 鏡片表面經過 Plasma 電漿工藝處理，水潤感強，孩子更易適應，不易積聚油脂。

科學控軸： 有效建立穩定的離焦區，抑制眼軸增長，穩定控制近視進展。

蔡司憑藉業界最完整、最豐富的產品選擇，讓每個孩子即使有截然不同的生活節奏與用眼習慣，都能擁有最合適的近視控制方案，讓小朋友在應付日常學習、運動等各種需要與近視管理之間，取得最完美的平衡。

科技與流程相輔相成

由日常出發的近視控制方案

除了優質的光學鏡片產品可供選擇，要做到有效的近視控制，並不是單靠光學產品就足夠；唯有透過專業的驗光儀器與嚴謹的驗配流程，才能為孩子提供最適合的近視控制效果。而蔡司的近視管理方案，正是以嚴謹的驗配流程為基礎，再考量孩子的日常生活與配戴習慣，為他們選擇最適合的兒童近視控制方案，因此要做到有效的近視控制，蔡司絕對是家長和孩子的首選。

洞悉眼軸生長趨勢

提早做好近視防控

眼軸長度的變化，是反映近視情況最客觀、最關鍵的指標。要量度小朋友眼軸長度，專業視光師會使用蔡司MYO 200眼軸測量儀器進行測量，準確掌握其眼軸的實際生長數據及評估眼軸長度的發展，並將測量出來的數據，結合蔡司MyoConsult近視諮詢系統進行深度分析。

正因為有這套嚴謹且標準化的流程，不僅讓家長能透徹了解小朋友的視力風險，更使視光師為孩子隨後的光學產品選擇奠定了堅實的數據基礎。

透過採用業界「黃金標準」技術的MYO 200，只需短短11.5秒，即可精準計算出孩童的眼軸長度。這項技術不僅能快速預測早期近視徵兆與未來的度數發展，過程更是輕鬆無壓，讓家長能立刻對孩子的視力狀況瞭如指掌。

讓近視控制效果發揮至極致

完美對齊中心定位 度身訂造蔡司個人化兒童近視防控方案

眼鏡的配戴位置直接影響到近視控制的成效，因此蔡司中心定位儀器正正就發揮關鍵作用，精確捕捉並計算出每個孩子專屬的個人化配戴參數，能夠讓小朋友的瞳孔精準地對準鏡片最清晰的中心焦點位置，確保鏡片上的每個功能區域都充分發揮功能之餘，孩子亦看得舒適，從而最大化鏡片的近視控制效果。

從檢查眼睛狀況到挑選合適鏡框，最後再透過全數碼蔡司中心定位儀計算例如瞳距、鏡框傾斜度等一系列的個人化參數並進行精確校準，環環相扣的專業配套，全為確保小朋友能享受最合適的配戴與視覺體驗，以及更有效的近視控制效果。

近視控制 首選蔡司

蔡司就是最可靠的「近視防控專家」

除了上述不同有臨床認證的近視控制產品，精準及定期的驗光流程外，品牌的信譽及可靠度也十分重要，尤其要把握近視控制黃金期！蔡司產品延續近視防控專家的領導地位，大力投入科研，不斷推出更創新更有效的近視防控方案，致力改善全球兒童眼睛健康。

想為孩子尋找最合適的護眼方案？歡迎立即前往蔡司特約經銷商，親身體驗這套為小朋友度身訂造的專屬驗配流程，為您的孩子擁有全天候的近視防護，全力守護孩童眼睛健康！

Reference:

¹ 12-Month Interim Results Analysis of the M.O.V.E. Lens Clinical Trial, Bright China 2026 Symposium

(資料及相片由客戶提供)