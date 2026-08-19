美17歲印裔男涉弒母殺弟　潛逃車內落網　曾用ChatGPT搜「殺親」

美國麻省阿克頓（Acton）發生1宗倫理慘案。1名17歲印度裔少年被控涉嫌在家中謀殺其45歲母親及14歲胞弟。當地警方經深入調查後發現，嫌疑人在案發前行為已出現異常，更曾多次使用AI聊天機器人ChatGPT，搜尋與「殺害家人」相關的理論與幻想，懷疑在極端思想驅使下犯案。



1名17歲印度裔少年被控涉嫌在家中謀殺其45歲母親及14歲胞弟。（網上圖片）

網搜「殺親」幻想 行為早現端倪

據米德爾塞克斯（Middlesex）地方檢察官瑪麗安・賴恩（Marian Ryan）及阿克頓警察局長道格拉斯・史圖尼奧洛（Douglas Sturniolo）證實，涉案的17歲長子阿瓊・阿拉文（Arjun Aravind）被控2項謀殺罪、2項家暴毆打罪、以及盜竊機動車輛等多項嚴重罪名。調查人員在檢視阿瓊的網絡紀錄時獲得關鍵線索，警方指出阿瓊近期行為舉止怪異，更曾透過網絡及ChatGPT，搜尋關於殺害家人的「理論性想法或幻想」，隨後於寓所內對母親及弟弟進行致命襲擊。

涉案的17歲長子阿瓊被控2項謀殺罪、2項家暴毆打罪、以及盜竊機動車輛等多項嚴重罪名。（YouTube影片截圖）

補習導師摸門釘 揭發人陳屍寓所

案發於2026年8月11日（星期二）。當日傍晚約6時37分，阿克頓警方接獲阿瓊父親的焦急求助。該名父親向警方表示，他自清晨離家上班後便與妻子蘇達・文卡特桑（Sudha Venkatesan）失去聯絡，而原本預定前往其寓所為14歲次子悉達斯・阿拉文（Siddharth Aravind）補習的導師到達後亦無人應門。

警方接報後趕抵位於瑪莎徑（Martha Lane）的涉事住宅，入屋後赫然發現2名受害者已倒斃，身上均有明顯創傷。警方在1樓發現了14歲次子遺體，45歲母親則倒斃於地庫。確切死因及兇器仍有待法醫官檢驗確定。

警方接報後趕抵位於瑪莎徑（Martha Lane）的涉事住宅，入屋後赫然發現2名受害者已倒斃，身上均有明顯創傷。（YouTube影片截圖）

駕母座駕潛逃 翌日清晨落網

警方在命案現場進行初步調查時，發現涉案的長子阿瓊並不在屋內，而其母親名下的一輛2014年綠色本田雅閣（Honda Accord）私家車亦不知所終。執法部門隨即鎖定阿瓊行兇後駕駛該車輛潛逃，並向公眾發出通緝令。

警方在命案現場進行初步調查時，發現涉案的長子阿瓊並不在屋內，而其母親名下的一輛2014年綠色本田雅閣（Honda Accord）私家車亦不知所終。（YouTube影片截圖）

直至翌日（8月12日）清晨，案件迎來突破性發展。韋蘭（Wayland）警方在處理1宗位於安德魯大道（Andrew Avenue）停車場、與本案無關的警報事件時，偶然發現了涉事的綠色私家車，並確認疑兇Arjun正藏身車內。警方隨即上前將其拘捕，疑兇並無反抗。

警方隨即上前將其拘捕，疑兇並無反抗。（YouTube影片截圖）

案件已於8月12日早上在洛厄爾少年法庭（Lowell Juvenile Court）進行初步提堂。由於少年法庭對謀殺罪沒有管轄權，阿瓊將於稍後時間轉介至康科德地方法院（Concord District Court），就謀殺及相關指控正式應訊。案件目前仍由地方檢察官辦公室及麻省州警察偵探部積極跟進調查。

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AI換臉詐騙再出新招！馬來西亞1名男子在WhatsApp收到不法分子利用AI換臉技術偽造的色情影片，隨後騙徒又從其Facebook竊取妻兒相片一同威脅事主，揚言若不按要求支付款項就廣發影片毀壞他的家庭名聲。事主雖知影片為虛假合成，但懼怕名譽與事業受損，立即報警求助，同時呼籲大眾切勿轉發相關偽造內容助長詐騙。警方亦提醒市民遇類似恐嚇勒索切勿轉帳，完整保留對話、影片證據後盡快報警自保。



馬來西亞1名男子在WhatsApp收到不法分子利用AI換臉技術偽造的色情影片。（AI生成圖片）

凌晨收WhatsApp AI換臉不雅影片遭勒索

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騙徒從事主Facebook帳號上盜取其妻子、孩子等家庭成員的私人照片，將家人隱私作為要挾籌碼。（AI生成圖片）

騙徒盜事主家人相片要挾付款

更過分的是，不法分子早有預謀，擅自從事主Facebook帳號上盜取其妻子、孩子等家庭成員的私人照片，將家人隱私作為要挾籌碼。對方惡言警告，會同步散播偽造影片及他家人的照片，以羞辱事主和破壞其家庭名聲。

事主恐偽造影片流出毀壞名聲果斷報警

事主澄清，影片畫面絕非本人，純屬AI合成偽造。他擔心一旦虛假影片流出，不僅會被親友誤會、飽受流言困擾，還會拖累個人聲譽及事業，損失難以挽回，因此果斷報警，亦借此向公眾澄清事實。

事主果斷報警，亦借此向公眾澄清事實。（AI生成圖片）

事主呼籲網民勿轉發偽造影片助長詐騙勒索

他呼籲網民，若在社交媒體或通訊平台看到相關影片及帖文，切勿輕信及轉發，騙徒精心策劃圈套就是為了趁機勒索。

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