大馬男遭AI換臉色情片　騙徒盜妻兒相片勒索　事主恐名譽受損報警

AI換臉詐騙再出新招！馬來西亞1名男子在WhatsApp收到不法分子利用AI換臉技術偽造的色情影片，隨後騙徒又從其Facebook竊取妻兒相片一同威脅事主，揚言若不按要求支付款項就廣發影片毀壞他的家庭名聲。事主雖知影片為虛假合成，但懼怕名譽與事業受損，立即報警求助，同時呼籲大眾切勿轉發相關偽造內容助長詐騙。警方亦提醒市民遇類似恐嚇勒索切勿轉帳，完整保留對話、影片證據後盡快報警自保。



馬來西亞1名男子在WhatsApp收到不法分子利用AI換臉技術偽造的色情影片。（AI生成圖片）

凌晨收WhatsApp AI換臉不雅影片遭勒索

據《東方日報》報道，事發於2026年7月6日凌晨約2時，馬來西亞1名男子在工作期間收到詐騙分子透過WhatsApp發來1段經過編輯的不雅影片。騙徒利用AI換臉技術將事主的臉部合成在色情影片中，並獅子大開口，勒令事主支付款項，否則就將該段偽造的不雅影片公開，讓事主身敗名裂。

騙徒從事主Facebook帳號上盜取其妻子、孩子等家庭成員的私人照片，將家人隱私作為要挾籌碼。（AI生成圖片）

騙徒盜事主家人相片要挾付款

更過分的是，不法分子早有預謀，擅自從事主Facebook帳號上盜取其妻子、孩子等家庭成員的私人照片，將家人隱私作為要挾籌碼。對方惡言警告，會同步散播偽造影片及他家人的照片，以羞辱事主和破壞其家庭名聲。

事主恐偽造影片流出毀壞名聲果斷報警

事主澄清，影片畫面絕非本人，純屬AI合成偽造。他擔心一旦虛假影片流出，不僅會被親友誤會、飽受流言困擾，還會拖累個人聲譽及事業，損失難以挽回，因此果斷報警，亦借此向公眾澄清事實。

事主果斷報警，亦借此向公眾澄清事實。（AI生成圖片）

事主呼籲網民勿轉發偽造影片助長詐騙勒索

他呼籲網民，若在社交媒體或通訊平台看到相關影片及帖文，切勿輕信及轉發，騙徒精心策劃圈套就是為了趁機勒索。

警提醒遇AI換臉詐騙勿匯款 及時留證報警

警方提醒民眾，近來AI換臉技術日益普及，詐騙手法層出不窮、隱蔽性極高。市民若接到類似換臉恐嚇、勒索訊息，務必保持冷靜，切勿轉帳付款，完整保留對話截圖及影片檔案等證據，及早報警以保障個人權益。

其他報道：新型詐騙？2男女稱大學玩遊戲求傳自拍照 網民點出破綻：係騙案

新型詐騙？有男網民在網上發文，呼籲大家小心，因他在鑽石山啟鑽商場遇到2位男女前來表示「玩緊大學啲game要儲物件」，要求樓主先問他取電話號碼傳短訊，然後再要求他自拍及傳送照片。樓主覺得實在太可疑，擔心是騙案而拒絕，並奉勸其他人小心不要中計。



有網民認為可能涉及詐騙，「就咁睇都似呃個人資料同埋樣」、「陌生人埋身冇好嘢」、「係條街到無喇喇叫你嘅，十成都係為利益，所有嘢都拒絕就得」，更指出當中有重大破綻「有排都未Ｏcamp，應該係騙案」。



樓主在商場被2名男女截停，報稱因玩大學遊戲，要求樓主傳短訊及自拍照給他們。（《飯戲攻心2》劇照）

商場內遭2男女截停 稱玩大學遊戲想取自拍照

「大家小心！！！」有男網在Threads上發警世文，提醒市民小心遇騙。他指1月21日下午在鑽石山啟鑽商場遇到一對男女，「玩緊大學啲game要儲物件，佢想先WhatsApp去hi我（想拎我電話？）然後叫我自拍（照片）WhatsApp畀佢」。樓主拒絕配合，而且認為「有自拍+電話號碼呢件事實在可以做太多野」，覺得十分可疑，「呢個年頭太多騙案，萬事都係小心啲好」。

樓主覺得取電話號碼及個人相片，「可以做好多嘢」，因而醒目地拒絕要求。（《愛回家之開心速遞》劇照）

不少網民都認為有伏，「唔使理佢，直行直過」、「有排都未Ｏcamp，應該係騙案」、「做得好！就咁睇都似呃個人資料同埋樣，有你樣＋電話號碼deep fake，可以做好多詐騙嘅嘢」。

全文：新型詐騙？2男女稱大學玩遊戲求傳自拍照 網民點出破綻：係騙案