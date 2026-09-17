新西蘭男子網購深圳製「潛水神器」　浴缸試用翌日出海潛5米溺斃

新西蘭1名58歲男子網購俗稱「潛水神器」的無氣瓶的潛水裝置，在家中浴缸試用後，翌日與友人出海潛水使用，卻不幸在約5米深水底下溺斃。當地近日公布死因調查結果，指涉事Wolach 919水面供氣系統設計導致供氣不穩，尤其在水深約4.5至5米處，潛水員難以吸入空氣。死因裁判官建議禁止進口該型號產品，並檢視同類產品的安全風險及監管安排。而當地媒體報道，涉事Wolach 919無氣瓶的潛水裝置是在深圳製造。



死者雖有多年自由潛水經驗，卻未曾接受過水肺潛水訓練。（AI生成圖片）

有多年自由潛水經驗 未受水肺潛水訓練

據新西蘭電台RNZ報道，死者Shengwei Cao（譯音曹勝偉）生前居於下哈特（Lower Hutt），任職油漆工，有至少5年自由潛水經驗，平日主要在天氣良好時到近岸淺水區潛水。他未曾接受過水肺潛水訓練，但有意學習，亦曾與朋友討論兩者的分別。

為了潛入更深水域，曹男在網上購入Wolach 919潛水裝備。這類裝置毋須使用者背負氣瓶，而是透過水面的供氣設備及軟管，向水下潛水員輸送空氣。

涉事型號Wolach 919的產品宣傳圖片。（Alibaba.com網上圖片）

曾稱裝備失靈 休息10分鐘再下水

2023年3月4日，曹男在家中浴缸測試新裝備。翌日上午約11時30分，他與6名友人到惠靈頓附近的瑪納島（Mana Island）海域潛水，首次在開放水域使用該裝置。

下潛數次後，他返回船上，表示暈船及裝備未能正常運作，當時已需要他人協助才能上船。休息約10分鐘後，他自覺已好轉，便再次下水，在距離船身約30米潛水。

其後同行友人打算轉往其他地點潛水，呼喚後曹男沒有回應，船長離開時仍看見水面有他的呼吸氣泡，便以為曹男正在正常潛水。。

船長其後返回，卻因岸邊岩石阻擋而無法靠近，於是折返通知同行者，並向一艘途經船隻求助。船上人士最終在約5米深的水底發現曹男，當時他仍連着浮標，呼吸管咬嘴則位於頭部旁邊，但並不在口中，當他被拖上岸時已證實死亡。

潛水時應與潛伴同行，確保遇到裝備故障或身體不適時，有人能即時協助。（AI生成圖片）

警方測試發現供氣不穩 裁定意外溺斃

新西蘭警方國家潛水隊專家其後在潛水池測試涉事裝備，發現其設計令供氣不穩，尤其在水深約4.5至5米處，潛水員無法即時獲得所需空氣。

據潛水雜誌X-Ray Mag整理的調查內容，裝置的壓縮機須待呼吸管內壓力下降至一定程度才會啟動，令潛水員吸氣變得困難。警方專家認為，這套系統具有危險性。

死因裁判官Amelia Steel在今年9月9日公布的調查結果中，裁定曹男死於意外溺斃，減壓相關併發症亦是促成因素。涉事裝備的使用、身體不適後繼續下潛，以及獨自潛水，均被列為事故因素。



涉事Wolach 919無氣瓶潛水設備產於深圳，死因裁判官建議禁止進口該型號產品。（網上圖片）

建議禁進口涉事型號 當局正評估

Steel建議新西蘭商業、創新及就業部（MBIE）禁止進口Wolach 919，並就同類無氣瓶潛水設備加強安全宣傳，檢視產品風險及相關規管。

據潛水媒體Divernet報道，涉事Wolach 919水面供氣潛水裝置在中國深圳製造，亦以Aquarobo等其他品牌名稱出售，網購價約250至650英鎊（約2,650至6,880港元），在同類產品屬廉價。

MBIE消費者服務經理Simon Gallagher表示，該型號目ovo.com.cn前並無在新西蘭銷售，當局正評估調查結果及建議，考慮採取適當措施。

四項潛水禁忌。（AI生成圖片）

這宗悲劇本可避免，事件反映獨自潛水的風險。 新西蘭水上安全組織Water Safety New Zealand代表Rob Hewitt

水上安全組織：悲劇本可避免

新西蘭水上安全組織Water Safety New Zealand代表Rob Hewitt向RNZ表示，這宗悲劇本可避免，事件反映獨自潛水的風險。

切勿單獨潛水：水下突發裝備故障時缺乏 Buddy（潛水夥伴）即時救援。



切勿在公開水域測試未經認證裝備：浴缸測試無法反映真實水壓與水流環境。



切勿在無水肺執照下使用壓縮空氣裝備：不論空氣來自水面幫浦或鋼瓶，水下呼吸壓縮空氣均有潛水病與肺部氣壓傷風險。



切勿身體不適時硬撐下水：暈船或體力不支時下潛會大幅增加溺水風險。



（綜合）